Вильфанд ожидает аномального потепления в европейской части России в День святого Валентина

В понедельник, 14 февраля, на всей территории Европейской России ожидается весенняя погода. Температура в Москве и Санкт-Петербурге будет на восемь и девять градусов выше нормы соответственно. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"На всей европейской территории России 14 февраля будет замечательная погода, настоящая весенняя погода. Наиболее заметные признаки весны — в центре европейской части страны, а также на севере и северо-западе. В Санкт-Петербурге будет на девять градусов выше нормы 14 февраля, в Москве — на восемь градусов (температура будет до плюс трёх градусов)", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".

Как уточнил Вильфанд, ожидается облачная погода с прояснениями, причём "солнца будет много".

"Природа проявляет великодушие и дарит свою валентинку", — добавил синоптик.

Он также подчеркнул, что погода будет соответствовать концу марта, а не середине февраля.