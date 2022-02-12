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Три знака зодиака, для которых День святого Валентина станет настоящим испытанием

Не у всех самый романтичный вечер года пройдёт без сучка и задоринки. Представителям трёх зодиакальных знаков придётся серьёзно подготовиться, чтобы в итоге не провести 14 февраля на диване в слезах.

11 февраля, 21:15
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

День всех влюблённых каждому хочется провести незабываемо — независимо от того, имеется у него пара или нет. Однако трём знакам зодиака нужно отнестись к вечеру 14 февраля с особой опаской, ведь есть риск или сильно поругаться со своей второй половинкой, или навсегда остаться одному — а может, и всё сразу.

Рак

Представители этого зодиакального знака часто пытаются усидеть на двух стульях и идеально устроить как карьеру, так и личную жизнь. Однако компромисс удаётся найти не всегда, а потому 14 февраля лучше сделать выбор в пользу второй половины, иначе быть беде. Можно даже не ломать голову над подарком — ваше внимание всё равно будет ценнее любых вещей. Если же этот день Рак встречает в одиночестве, лучше не бросаться в объятия первого же попавшегося варианта, а провести этот праздник в компании себя любимого.

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Скорпион

Этим представителям водной стихии, вероятно, в последнее время не хватало тепла и ласки со стороны партнёра, но говорить об этом вслух — смерти подобно. Поэтому лучше взять инициативу в свои руки и придумать что-то на День святого Валентина, ведь совместное времяпрепровождение заполнит все трещинки и изъяны в отношениях. Для одиноких Скорпионов 14 февраля — повод вернуть старые отношения, вот только перед этим нужно 100 раз подумать, стоят ли они второго шанса.

Козерог

Перед и в течение Дня всех влюблённых Козерогов ждёт напряжённый период в отношениях, а потому стоит предоставить полный карт-бланш своей паре в выборе места и способа проведения вечера. Самим же представителям этого знака необходимо посвятить время себе — устроить шопинг или записаться в салон красоты, ведь отдохнувший Козерог с прекрасным настроением станет самым лучшим подарком для своей второй половины, пишет Пятый канал.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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