Вы точно знаете пять этих крылатых выражений, но не торопитесь следовать такой народной мудрости

На днях пользователь "Реддита" Usernameee234 запустил обсуждение выражений, которые мы часто используем в речи как аргументы, не задумываясь, какую на самом деле чушь несём. Собрали 5 самых популярных ответов.

После смерти отоспимся

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"Ха-ха, я так часто шучу... и добавляю: "Это произойдёт очень скоро, если я не высплюсь", — Rightfoot27. "Я правда в это верил, пока мой кардиолог не сказала, что именно недосып — причина, по которой может развиться аритмия. Две операции на сердце, чтобы избавиться от мерцательной аритмии, полностью изменённое отношение ко сну — и вот теперь я чувствую себя как никогда лучше", — Illustrious-Ant-4923.

"Найди себе дело по душе, и тебе никогда не придётся работать"

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"Всегда ссылаюсь на иллюстратора, которого услышала в подкасте и забыла, как его зовут. Он говорит, что это выражение — ерунда полнейшая. На деле получается что-то вроде "Найди дело по душе, и ты будешь работать как не в себя, потому что ты всегда будешь хотеть быть лучшим в этом деле". Ну или "Найдите дело по душе, и вы потеряете всякое осознание личных границ и позволите сваливать на себя ещё больше работы", — originalchaosinabox.

"Всё, что не убивает, делает тебя сильнее"

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"В некоторых случаях выражение работает, но далеко не во всех", — dylan_is_stoned. "Всё, что тебя не убивает, обеспечивает тебе посттравматическое стрессовое расстройство", — OneLostOstrich. "В мире очень много людей с инвалидностью, которые оспорят это выражение", — onlyhav.

"Это лучшие годы твоей жизни"

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"Школьникам часто говорят, что это время — лучшее в жизни. Не дай бог", — GracyLacySmileyfacey. "Если то, что я пережил в старшей школе, — лучшее за всю жизнь, то я бы не хотел никогда рождаться вообще", — Steff_164.

"На всё есть причина"

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