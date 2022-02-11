Вы точно знаете пять этих крылатых выражений, но не торопитесь следовать такой народной мудрости
Говорят, в крылатых выражениях и фразеологизмах закодирована народная мудрость. Что ж, отчасти это правда, но доверять всему, что мы так часто слышим в своей речи, не стоит. А теперь на примерах.
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На днях пользователь "Реддита" Usernameee234 запустил обсуждение выражений, которые мы часто используем в речи как аргументы, не задумываясь, какую на самом деле чушь несём. Собрали 5 самых популярных ответов.
После смерти отоспимся
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"Ха-ха, я так часто шучу... и добавляю: "Это произойдёт очень скоро, если я не высплюсь", — Rightfoot27.
"Я правда в это верил, пока мой кардиолог не сказала, что именно недосып — причина, по которой может развиться аритмия. Две операции на сердце, чтобы избавиться от мерцательной аритмии, полностью изменённое отношение ко сну — и вот теперь я чувствую себя как никогда лучше", — Illustrious-Ant-4923.
"Найди себе дело по душе, и тебе никогда не придётся работать"
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"Всегда ссылаюсь на иллюстратора, которого услышала в подкасте и забыла, как его зовут. Он говорит, что это выражение — ерунда полнейшая. На деле получается что-то вроде "Найди дело по душе, и ты будешь работать как не в себя, потому что ты всегда будешь хотеть быть лучшим в этом деле". Ну или "Найдите дело по душе, и вы потеряете всякое осознание личных границ и позволите сваливать на себя ещё больше работы", — originalchaosinabox.
"Всё, что не убивает, делает тебя сильнее"
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"В некоторых случаях выражение работает, но далеко не во всех", — dylan_is_stoned.
"Всё, что тебя не убивает, обеспечивает тебе посттравматическое стрессовое расстройство", — OneLostOstrich.
"В мире очень много людей с инвалидностью, которые оспорят это выражение", — onlyhav.
"Это лучшие годы твоей жизни"
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"Школьникам часто говорят, что это время — лучшее в жизни. Не дай бог", — GracyLacySmileyfacey.
"Если то, что я пережил в старшей школе, — лучшее за всю жизнь, то я бы не хотел никогда рождаться вообще", — Steff_164.
"На всё есть причина"
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"Я НЕНАВИЖУ это выражение. Мы с женой потеряли нашего первого ребёнка (мертворождённого) и узнали об этом в день её рождения. Тогда люди часто повторяли нам эту дурацкую фразу. Теперь каждый раз, когда я это слышу, едва могу сдержать ярость", — TheBigGrab.
"Человеческий мозг настроен на то, чтобы искать связи и закономерности... даже если их на самом деле нет. А ещё всё связывает с вашим собственным опытом. Это может создать ощущение, что многие вещи "должны были произойти". Это называется синдром главного героя", — AlterEdward.
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