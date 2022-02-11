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Вы точно знаете пять этих крылатых выражений, но не торопитесь следовать такой народной мудрости

Говорят, в крылатых выражениях и фразеологизмах закодирована народная мудрость. Что ж, отчасти это правда, но доверять всему, что мы так часто слышим в своей речи, не стоит. А теперь на примерах.

11 февраля, 15:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

На днях пользователь "Реддита" Usernameee234 запустил обсуждение выражений, которые мы часто используем в речи как аргументы, не задумываясь, какую на самом деле чушь несём. Собрали 5 самых популярных ответов.

После смерти отоспимся

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Ха-ха, я так часто шучу... и добавляю: "Это произойдёт очень скоро, если я не высплюсь", Rightfoot27.

"Я правда в это верил, пока мой кардиолог не сказала, что именно недосып — причина, по которой может развиться аритмия. Две операции на сердце, чтобы избавиться от мерцательной аритмии, полностью изменённое отношение ко сну — и вот теперь я чувствую себя как никогда лучше", Illustrious-Ant-4923.

"Найди себе дело по душе, и тебе никогда не придётся работать"

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Всегда ссылаюсь на иллюстратора, которого услышала в подкасте и забыла, как его зовут. Он говорит, что это выражение — ерунда полнейшая. На деле получается что-то вроде "Найди дело по душе, и ты будешь работать как не в себя, потому что ты всегда будешь хотеть быть лучшим в этом деле". Ну или "Найдите дело по душе, и вы потеряете всякое осознание личных границ и позволите сваливать на себя ещё больше работы", originalchaosinabox.

"Всё, что не убивает, делает тебя сильнее"

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"В некоторых случаях выражение работает, но далеко не во всех", dylan_is_stoned.

"Всё, что тебя не убивает, обеспечивает тебе посттравматическое стрессовое расстройство", OneLostOstrich.

"В мире очень много людей с инвалидностью, которые оспорят это выражение", onlyhav.

"Это лучшие годы твоей жизни"

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Школьникам часто говорят, что это время — лучшее в жизни. Не дай бог", GracyLacySmileyfacey.

"Если то, что я пережил в старшей школе, — лучшее за всю жизнь, то я бы не хотел никогда рождаться вообще", Steff_164.

"На всё есть причина"

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Я НЕНАВИЖУ это выражение. Мы с женой потеряли нашего первого ребёнка (мертворождённого) и узнали об этом в день её рождения. Тогда люди часто повторяли нам эту дурацкую фразу. Теперь каждый раз, когда я это слышу, едва могу сдержать ярость", TheBigGrab.

"Человеческий мозг настроен на то, чтобы искать связи и закономерности... даже если их на самом деле нет. А ещё всё связывает с вашим собственным опытом. Это может создать ощущение, что многие вещи "должны были произойти". Это называется синдром главного героя", AlterEdward.

5 ужасно неловких ситуаций во время секса, которыми по секрету поделились в Сети

5 ужасно неловких ситуаций во время секса, которыми по секрету поделились в Сети

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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