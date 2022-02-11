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Почему певица Жанна Бичевская бросала любящих мужей, остановившись лишь на третьем

Знаменитая исполнительница и автор множества советских хитов посвятила всю жизнь музыке. Даже романтические отношения она строила исключительно с коллегами, не находя времени на новые знакомства.

11 февраля, 13:47

Жанна Бичевская и Валентин Зуев. Коллаж на обложке © LIFE. Фото © Zhanna-bichevskaya.ru

Певица и автор песен Жанна Бичевская смогла построить такую музыкальную карьеру, что в её авторитете и профессионализме сомневаться не приходится. Именно в исполнении Бичевской такие песни, как "Ой, да не вечер", "Пел соловей", "Любо, братцы, любо" и другие, стали народными хитами. Со своими концертами артистка объездила весь мир, доехав даже до Мадагаскара, однако подобный успех в личной жизни ей удалось повторить только спустя долгие годы.

Жанна Бичевская. Коллаж © LIFE. Фото © Zhanna-bichevskaya.ru

Жанна Бичевская. Коллаж © LIFE. Фото © Zhanna-bichevskaya.ru

С первым мужем — скрипачом и аранжировщиком Василием Антоненко — Жанна познакомилась во время выступлений в составе многочисленных коллективов, пишет uznayvse.ru. После училища она работала солисткой-вокалисткой в оркестре Эдди Рознера, ансамбля "Добры молодцы", а затем в Москонцерте. Ещё в начале творческой карьеры у Жанны проявилась любовь к народным песням, и Василий смог найти её индивидуальное звучание.

Жанна Бичевская. Фото © Zhanna-bichevskaya.ru

Жанна Бичевская. Фото © Zhanna-bichevskaya.ru

Как сейчас вспоминает 77-летняя Жанна, первый супруг был хорошим человеком и одарённым музыкантом, но счастью мешал его вспыльчивый характер. И что ещё хуже — Василий не стеснялся указывать жене на ошибки в музыке. Он тогда работал на звукозаписывающей студии "Мелодия", поэтому отлично разбирался в своём деле. Однако Жанна была гордая и слушать чужие нравоучения не желала. Так брак и распался после шести совместных лет.

Жанна Бичевская и Валентин Зуев. Фото © Zhanna-bichevskaya.ru

Жанна Бичевская и Валентин Зуев. Фото © Zhanna-bichevskaya.ru

Со вторым мужем — тоже музыкантом — Валентином Зуевым Бичевская сошлась почти сразу. Пианист и администратор, работавший с Госконцертом, умудрялся устраивать выступления любимой жене по всему миру. Благодаря его настойчивости Жанна побывала на сценах в Финляндии, Венгрии, Румынии, Югославии, Чехословакии и даже на Мадагаскаре. Там артистка исполнила песню на местном языке.

Несмотря на сложный период (супругам приходилось как-то выживать на суточное жалованье), их союз был идеальным, муж души не чаял в Жанне, а Жанна... Не могла дать супругу тепла. В интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" певица призналась, что обоим мужьям не смогла отдаться так, как они отдавались ей. "Вале я не отдавала всю свою любовь. Я вообще мужчинам не отдавала всю свою любовь, скажу честно", — заявила Бичевская перед камерами.

Жанна Бичевская и Геннадий Пономарёв. Фото © Zhanna-bichevskaya.ru

Жанна Бичевская и Геннадий Пономарёв. Фото © Zhanna-bichevskaya.ru

Зато всё изменилось, когда в жизни Жанны появился третий муж. С ним в творчество певицы пришли и православные мотивы. Геннадий Пономарёв работал композитором и певчим тульского церковного хора. С ним артистка смогла понять то, что до этого от неё ускользало. Она повторно крестилась и начала изучать православие, однако, несмотря на крепкий брак длиной в 34 года, пара так и не обзавелась детьми.

Тимур Кизяков, Жанна Бичевская, Геннадий Пономарёв и Иван Ильичёв. Фото © Instagram / ivan_ilichevv

Тимур Кизяков, Жанна Бичевская, Геннадий Пономарёв и Иван Ильичёв. Фото © Instagram / ivan_ilichevv

Жанна ещё на середине творческого пути поняла, что от идеи родить ребёнка придётся отказаться в пользу карьеры. Она постоянно гастролировала по миру, а с малышом это делать было бы просто невозможно. "Наши дети — наши песни", — шутит она, но в этих шутках немало правды. Геннадий помогает певице писать композиции и музыку, сопровождает на концертах, словом, поддерживает изо всех сил. Он же и появился под конец программы "Судьба человека", и они вместе с супругой исполнили несколько песен. И даже ведущий не мог не заметить, насколько сильно пара до сих пор любит друг друга.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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