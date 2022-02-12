Антонов: Заявления властей США о "вторжении" РФ на Украину не подкреплены доказательствами
По словам главы российской дипмиссии в Вашингтоне, в подобных высказываниях усматривается лишь стремление Вашингтона максимально повысить градус пропагандистской кампании против России.
Анатолий Антонов © ИТАР-ТАСС / Павел Смертин
Заявления американских политиков о том, что Россия якобы собирается вторгнуться на Украину во время или после Олимпийских игр, абсолютно беспочвенны. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журнала Newsweek.
"Ремарки [помощника американского президента по национальной безопасности] Джейка Салливана выдержаны в алармистском ключе. Усматриваем в подобных заявлениях лишь стремление администрации максимально повысить градус пропагандистской кампании против нашей страны", — приводятся слова Антонова на странице российского посольства в "Фейсбуке".
По словам посла, комментарии американских политиков о якобы готовящемся вторжении России не подкреплены никакими доказательствами.
Ранее Салливан заявил, что "вторжение" РФ на Украину якобы может начаться во время Олимпиады в Пекине, которая заканчивается 20 февраля. При этом, по его словам, Вашингтон не утверждает, что Москва приняла окончательное решение о применении силы против Киева. Также Салливан заявил, что США готовы как к диалогу с РФ, так и к санкциям.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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