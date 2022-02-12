Антонов: Заявления властей США о "вторжении" РФ на Украину не подкреплены доказательствами

Заявления американских политиков о том, что Россия якобы собирается вторгнуться на Украину во время или после Олимпийских игр, абсолютно беспочвенны. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журнала Newsweek.

"Ремарки [помощника американского президента по национальной безопасности] Джейка Салливана выдержаны в алармистском ключе. Усматриваем в подобных заявлениях лишь стремление администрации максимально повысить градус пропагандистской кампании против нашей страны", — приводятся слова Антонова на странице российского посольства в "Фейсбуке".

По словам посла, комментарии американских политиков о якобы готовящемся вторжении России не подкреплены никакими доказательствами.

Ранее Салливан заявил, что "вторжение" РФ на Украину якобы может начаться во время Олимпиады в Пекине, которая заканчивается 20 февраля. При этом, по его словам, Вашингтон не утверждает, что Москва приняла окончательное решение о применении силы против Киева. Также Салливан заявил, что США готовы как к диалогу с РФ, так и к санкциям.