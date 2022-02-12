НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Представитель МОК Адамс переадресовал в WADA вопрос о задержке обработки пробы Валиевой

Допинг-тест 15-летней российской фигуристки показал положительный результат на запрещённый препарат триметазидин. Пока она продолжает соревноваться на Олимпиаде в Пекине, но всё ещё может измениться.

12 февраля, 04:50
<p>Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно ответить на вопрос о задержке обработки допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

"Этот вопрос вам надо адресовать WADA, потому что анализом пробы занималась аккредитованная им лаборатория. Я не могу это комментировать", — сказал Адамс на брифинге.

Sportschau: Врач выдавал фигуристкам из группы Тутберидзе сомнительные таблетки

Sportschau: Врач выдавал фигуристкам из группы Тутберидзе сомнительные таблетки

Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.

Врач Зоткин — о положительном допинг-тесте Валиевой: Препарат кто-то мог подсунуть

Врач Зоткин — о положительном допинг-тесте Валиевой: Препарат кто-то мог подсунуть

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1