Представитель МОК Адамс переадресовал в WADA вопрос о задержке обработки пробы Валиевой
Допинг-тест 15-летней российской фигуристки показал положительный результат на запрещённый препарат триметазидин. Пока она продолжает соревноваться на Олимпиаде в Пекине, но всё ещё может измениться.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно ответить на вопрос о задержке обработки допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
"Этот вопрос вам надо адресовать WADA, потому что анализом пробы занималась аккредитованная им лаборатория. Я не могу это комментировать", — сказал Адамс на брифинге.
Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.
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