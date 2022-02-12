Представитель МОК Адамс переадресовал в WADA вопрос о задержке обработки пробы Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно ответить на вопрос о задержке обработки допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

"Этот вопрос вам надо адресовать WADA, потому что анализом пробы занималась аккредитованная им лаборатория. Я не могу это комментировать", — сказал Адамс на брифинге.