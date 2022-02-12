Госсекретарь Швеции Валленстен заявила, что страна не стремится вступать в НАТО
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Фото © ТАСС / CTK
Тем не менее, добавила она, Стокгольм по-прежнему нацелен на сотрудничество с североатлантическим альянсом. Швеция хочет быть его "сильным партнёром", заявила Валленстен.
Ситуация вокруг Украины не повлияла на позицию Швеции в отношении вступления в НАТО, страна не планирует присоединяться к альянсу. Об этом заявила государственный секретарь Карин Валленстен в беседе с газетой Politico.
Она добавила, что тем не менее Стокгольм по-прежнему нацелен на сотрудничество с этим блоком.
"В подобной ситуации более чем когда-либо важны стабильность и предсказуемость... Наша политика безопасности определена... Мы хотим быть хорошим, сильным партнёром НАТО, но мы не стремимся к присоединению", — отметила Валленстен.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ответ на предложения РФ альянс оставит двери открытыми.