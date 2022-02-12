Срок рассмотрения заявлений на гражданство РФ в общем порядке могут снизить до 3 месяцев

Срок рассмотрения заявлений о приёме в гражданство России в общем порядке может быть сокращён с одного года до трёх месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

29 декабря президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации". В МВД пояснили, что этот документ предусматривает передачу в ведомство полномочий по рассмотрению заявлений о приёме в гражданство РФ. Также на МВД будет возложена ответственность по вопросам приёма в российское гражданство отдельных категорий лиц. Сейчас решения по ним принимает президент РФ.

"К ним относятся лица, на которых не распространяется так называемый упрощённый порядок приёма в гражданство РФ, а также получившие политическое убежище на территории РФ, признанные беженцами и проходящие военную службу по контракту в Вооружённых силах РФ. При этом срок рассмотрения их заявлений о приёме в гражданство РФ сокращён с одного года до трёх месяцев", — говорится в сообщении МВД.

Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, в ведении президента предлагается оставить только "приём в гражданство РФ в исключительном порядке" и распространить его на граждан бывшего СССР — ветеранов Великой Отечественной войны, а также "лиц, которые ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для РФ". Вместе с тем предусматривается расширение полномочий президента по определению категорий лиц, имеющих право на упрощённое приобретение гражданства России.