Экономист Гиринский напомнил пенсионерам о свободе от уплаты некоторых пошлин
В частности, пожилые граждане не должны платить за обслуживание банковской карты платёжной системы "Мир", при этом на неё идут все пенсионные выплаты.
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Для тех российских граждан, которые уже получают пенсию, в 2022 году предусмотрен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты некоторых пошлин и платежей. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
В частности, пожилые граждане не будут платить пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии, а также за оформление свидетельства по наследованию дома в случае совместного проживания с наследодателем.
"Пенсионер также освобождён от оплаты за обслуживание банковской карты платёжной системы "Мир", при этом на последнюю идут все пенсионные выплаты", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".
Кроме того, теперь пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество. Будут сохранены льготы и на оплату услуг ЖКХ.
"При этом освобождение от земельного налога возможно в случае наличия земельного участка, не превышающего шесть соток. В случае владения пенсионером несколькими земельными участками льгота распространяется только на один из них", — заметил Гиринский.
Помимо этого для пенсионеров имеется льгота по газификации земельного участка до его границ. Также в значительном количестве регионов РФ пожилым людям не нужно платить за проезд в транспорте. А ещё судебные приставы не смогут предъявить взыскание долгов в случае, если у пенсионера минимальная пенсия.
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