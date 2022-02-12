Сомнолог Мельников перечислил причины частого пробуждения по ночам

Иногда факт того, что человек просыпается по ночам, свидетельствует о бессоннице, в других случаях это нормальная ситуация, рассказал врач-сомнолог, специалист по медицине сна Европейского общества исследования сна Александр Мельников.

"Несколько коротких пробуждений за ночь — это норма", — подчеркнул сомнолог в беседе с "Праймом".

Специалист добавил, что второй важный вопрос — получается ли после этого быстро заснуть. Если нет, тогда это признак бессонницы.

"Нередко человек испытывает во сне различные болевые ощущения, иногда причиной прерывистого сна становится гастроэзофагеальный рефлюкс (заброс содержимого желудка в пищевод), иногда другие достаточно очевидные причины", — продолжил медик.

Также стоит обратить внимание на то, чувствуете ли вы себя выспавшимся утром. Если нет, то это повод обратиться за медицинской помощью, особенно при наличии постоянного храпа и нарушений дыхания во сне.