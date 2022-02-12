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Сомнолог Мельников перечислил причины частого пробуждения по ночам

По словам специалиста, несколько коротких пробуждений за ночь — это норма.

12 февраля, 03:22

Фото на обложке © Pixabay

Иногда факт того, что человек просыпается по ночам, свидетельствует о бессоннице, в других случаях это нормальная ситуация, рассказал врач-сомнолог, специалист по медицине сна Европейского общества исследования сна Александр Мельников.

"Несколько коротких пробуждений за ночь — это норма", — подчеркнул сомнолог в беседе с "Праймом".

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Специалист добавил, что второй важный вопрос — получается ли после этого быстро заснуть. Если нет, тогда это признак бессонницы.

"Нередко человек испытывает во сне различные болевые ощущения, иногда причиной прерывистого сна становится гастроэзофагеальный рефлюкс (заброс содержимого желудка в пищевод), иногда другие достаточно очевидные причины", — продолжил медик.

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Также стоит обратить внимание на то, чувствуете ли вы себя выспавшимся утром. Если нет, то это повод обратиться за медицинской помощью, особенно при наличии постоянного храпа и нарушений дыхания во сне.

Ранее учёные рассказали о способностях мозга решать сложнейшие задачи за мгновение до сна. Французские биологи использовали метод американского изобретателя Томаса Эдисона, который дремал с мячами в руках и просыпался от их падения.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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