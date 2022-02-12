Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море на учения для отработки обороны Крыма

Свыше 30 кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышли в море из Севастополя и Новороссийска в ходе учений, которые проходят в рамках масштабных манёвров ВМФ РФ. Об этом сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

"Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска по плану учения", — указано в сообщении.

Как уточняется, корабли и подразделения береговых войск ЧФ вышли в море и на полигоны боевой подготовки из пунктов постоянного базирования в Севастополе и Новороссийске в рамках начального этапа учений. Они проводятся под руководством командующего Черноморским флотом Игоря Осипова.

"Целью учений является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника", — уточнили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

На протяжении учений корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям. Среди более чем 30 боевых судов — фрегаты, сторожевые, десантные, малые противолодочные, ракетные корабли, а также ракетные катера и корабли противоминной обороны.

По плану подготовки ВС России на 2022 год, в январе – феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Всего к участию в них планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, порядка 10 000 военнослужащих.