NASA показало первое изображение с телескопа "Джеймс Уэбб"
Телескоп "Джеймс Уэбб". Фото на обложке © ТАСС / Zuma
Специалисты NASA показали первое изображение, сделанное телескопом "Джеймс Уэбб" (James Webb Space Telescope, JWST). На снимке, опубликованном на сайте космического ведомства, изображена мозаика из 18 различных фотографий солнцеподобной звезды HD 84406 в созвездии Большой Медведицы.
Первое изображение, полученное с телескопа "Джеймс Уэбб". Фото © NASA
"Вся команда "Уэбба" в восторге от того, насколько хорошо продвигаются первые шаги по съёмке и настройке телескопа. Мы были так счастливы видеть, что свет проникает в NIRCam (камера ближнего инфракрасного диапазона. — Прим. Лайфа)", — отметила исследователь Марсия Рике.
Изображение представляет собой снимки 18 размытых точек света — столько же, сколько зеркальных панелей у камеры. Предполагается, что специалисты в течение месяца будут корректировать расположение зеркальных сегментов, пока все 18 изображений не сложатся в целостную картинку.
Процесс съёмки начался 2 февраля. Учёные 156 раз меняли положение телескопа в зависимости от прогнозируемого местонахождения объекта. Планируется, что первые научные изображения с телескопа будут доставлены на Землю этим летом".
Как сообщал Лайф, ракета Ariane 5 с телескопом "Джеймс Уэбб" (преемником Hubble) стартовала с космодрома Куру 25 декабря. Новый аппарат будет исследовать далёкие звёзды и галактики, а также искать потенциально пригодные для жизни планеты. 5 января телескоп успешно раскрыл тепловой щит, 9-го числа развернул все свои системы и перешёл в полностью операционное состояние, а 24-го успешно вышел на гало-орбиту в точке Лагранжа L2 системы Солнце – Земля, в полутора миллионах километров от Земли. Телескоп назван в честь второго директора NASA Джеймса Эдвина Уэбба, который возглавлял космическое управление с 1961 по 1968 год.
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