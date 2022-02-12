NASA показало первое изображение с телескопа "Джеймс Уэбб"

Специалисты NASA показали первое изображение, сделанное телескопом "Джеймс Уэбб" (James Webb Space Telescope, JWST). На снимке, опубликованном на сайте космического ведомства, изображена мозаика из 18 различных фотографий солнцеподобной звезды HD 84406 в созвездии Большой Медведицы.

Первое изображение, полученное с телескопа "Джеймс Уэбб". Фото © NASA

"Вся команда "Уэбба" в восторге от того, насколько хорошо продвигаются первые шаги по съёмке и настройке телескопа. Мы были так счастливы видеть, что свет проникает в NIRCam (камера ближнего инфракрасного диапазона. — Прим. Лайфа)", — отметила исследователь Марсия Рике.

Изображение представляет собой снимки 18 размытых точек света — столько же, сколько зеркальных панелей у камеры. Предполагается, что специалисты в течение месяца будут корректировать расположение зеркальных сегментов, пока все 18 изображений не сложатся в целостную картинку.

Процесс съёмки начался 2 февраля. Учёные 156 раз меняли положение телескопа в зависимости от прогнозируемого местонахождения объекта. Планируется, что первые научные изображения с телескопа будут доставлены на Землю этим летом".