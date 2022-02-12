Обвинённый женой в избиении красноярский бизнесмен назвал её фото в крови фейковыми
По словам Алексея, конфликт с супругой у него разгорелся из-за её отношения к дочери. Мужчина утверждает, что Анна оскорбляла и била девочку.
Кадр из видео © Telegram / SHOT
Бизнесмен из Красноярска прокомментировал обвинения жены в домашнем насилии. Видео © Telegram / SHOT
Бизнесмен из Красноярска Алексей Кузьменко в беседе с телеграм-каналом SHOT ответил супруге на обвинения в домашнем насилии. Мужчина заявил, что конфликт с женой разгорелся исключительно из-за её отношения к несовершеннолетней дочери.
Напомним, ранее Анна Кузьменко опубликовала фото, на которых она вся в крови, и заявила, что муж стал избивать её и детей после того, как пристрастился к алкоголю. До этого пара семь лет вела успешный бизнес по продаже морепродуктов, всё было благополучно. Однако сейчас они разводятся.
"Она мне сказала: "Я уничтожу этот бизнес". Из-за того, что разводимся. Если в этом плане рассмотрите фотографии, то там видно, что нет ни синяков... Это просто с её стороны фейк. Потому что мы сейчас в разводе и делим бизнес", — заявил Алексей.
По его словам, конфликт разгорелся из-за дочери. Алексей утверждает, что Анна материлась на девочку, оскорбляла, пихала и била малышку. Мужчина выразил желание, чтобы ситуацией занялась опека и Анну поставили на контроль. При этом Алексей поделился подозрениями о не самом лучшем психическом состоянии супруги.
"У меня есть подозрения, что у неё крыша едет", — отметил он.
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