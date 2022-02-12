Главред украинского портала "Цензор" Бутусов призвал похитить и ликвидировать власти Крыма

Главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов призвал власти Украины провести спецоперации по ликвидации и похищению представителей руководства российской Республики Крым, а также ДНР и ЛНР.

"[Необходимо] возобновить проведение спецопераций украинской разведки с целью уничтожения и похищения российских руководителей на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и Приднестровья", — написал Бутусов в "Фейсбуке".

По его словам, таким образом Киев сможет "асимметрично" противостоять Москве. Также Бутусов предложил полностью блокировать Приднестровье и организовать там мятеж с помощью украинских военных и спецслужб.