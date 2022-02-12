Главред украинского портала "Цензор" Бутусов призвал похитить и ликвидировать власти Крыма
Аналогичным образом журналист предложил поступить с руководством ДНР, ЛНР и Приднестровья. По его словам, так Киев сможет "асимметрично" противостоять Москве.
Главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Фото © Facebook / butusov.yuriy
Главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов призвал власти Украины провести спецоперации по ликвидации и похищению представителей руководства российской Республики Крым, а также ДНР и ЛНР.
"[Необходимо] возобновить проведение спецопераций украинской разведки с целью уничтожения и похищения российских руководителей на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и Приднестровья", — написал Бутусов в "Фейсбуке".
По его словам, таким образом Киев сможет "асимметрично" противостоять Москве. Также Бутусов предложил полностью блокировать Приднестровье и организовать там мятеж с помощью украинских военных и спецслужб.
Агрессивные заявления украинских журналистов и политиков отнюдь не редкость в последнее время. Так, на днях украинский военный эксперт Бадрак предложил ударить по российским оружейным заводам. По его словам, у Киева есть технологии для создания необходимых снарядов, однако запустить их можно только с самолёта.
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