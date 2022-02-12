Кулеба заявил, что США предоставят Украине усиленную экономическую поддержку
Сумму украинский министр иностранных дел не назвал. При этом он добавил, что Вашингтон также окажет Киеву помощь "для безопасности".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото © Facebook / Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провёл переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном, на которых стороны обсудили совместное противодействие "угрозам со стороны России". Об этом министр написал в "Твиттере".
"Провёл разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ", — заявил Кулеба.
По его словам, помимо помощи "для безопасности" Вашингтон предоставит Киеву усиленную экономическую поддержку.
Лайф писал, что в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе.
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