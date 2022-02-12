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Юрист Данилов рассказал, в каком случае россиян могут наказать за перевозку алкоголя

Эксперт отметил, что в 2022 году российское законодательство усилило административную ответственность за незаконное перемещение спиртного.

12 февраля, 03:15

Фото на обложке © Pixabay

При провозе по территории России продукции, содержащей спирт в количестве больше 10 литров, требуется маркировка в соответствии с законом. Об этом рассказал ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор плюс" Василий Данилов.

В беседе с "Праймом" он отметил, что в 2022 году российское законодательство усилило административную ответственность за незаконную перевозку спиртного. Если раньше наказание по КоАП предусматривало штраф от трёх до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции, то сейчас речь идёт о штрафе от 15 до 20 тысяч.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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