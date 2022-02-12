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Журналист Макдональд высмеял главу МИД Британии Трасс за меховую шапку при +2 в Москве

По его словам, в Лондоне в день визита Трасс в столицу России было даже холоднее. Россияне одеваются так при минус 14 градусах, отметил Макдональд.

12 февраля, 03:36
<p>Глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CZxHuPgLjPM/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">elizabeth.truss.mp</a></p>

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Фото © Instagram / elizabeth.truss.mp

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс оделась не по погоде и рассмешила россиян на Красной площади. Об этом в "Твиттере" написал ирландский журналист Брайан Макдональд.

Он отметил, что для прогулки по российской столице британский дипломат надела меховую шапку и шубу, хотя в этот день было всего плюс два градуса тепла.

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"Согласно прогнозу, это теплее, чем вечером в Лондоне. Россияне одеваются так при минус 14 градусах. Местные смеялись над Трасс", — рассказал Макдональд.

Для наглядности журналист опубликовал совместную фотографию главы британской дипломатии с послом страны в России Деборой Броннерт, которая шла по Красной площади без головного убора и в расстёгнутом плаще. Обозреватель отметил, что на контрасте с внешним видом Броннерт Трасс выглядела ещё более нелепо.

Напомним, Трасс прилетела в Москву 9 февраля, а на следующий день встретилась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Министр оказался разочарован беседой с британской коллегой по Украине. Вышел разговор немого с глухим, отметил Лавров.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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