Журналист Макдональд высмеял главу МИД Британии Трасс за меховую шапку при +2 в Москве

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс оделась не по погоде и рассмешила россиян на Красной площади. Об этом в "Твиттере" написал ирландский журналист Брайан Макдональд.

Он отметил, что для прогулки по российской столице британский дипломат надела меховую шапку и шубу, хотя в этот день было всего плюс два градуса тепла.

"Согласно прогнозу, это теплее, чем вечером в Лондоне. Россияне одеваются так при минус 14 градусах. Местные смеялись над Трасс", — рассказал Макдональд.

Для наглядности журналист опубликовал совместную фотографию главы британской дипломатии с послом страны в России Деборой Броннерт, которая шла по Красной площади без головного убора и в расстёгнутом плаще. Обозреватель отметил, что на контрасте с внешним видом Броннерт Трасс выглядела ещё более нелепо.

Contrast Truss' outfit with that of British ambassador @DeborahBronnert, and it looks even more ridiculous. pic.twitter.com/t1vLIha1Bc — Bryan MacDonald (@27khv) February 10, 2022