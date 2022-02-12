Журналист Макдональд высмеял главу МИД Британии Трасс за меховую шапку при +2 в Москве
По его словам, в Лондоне в день визита Трасс в столицу России было даже холоднее. Россияне одеваются так при минус 14 градусах, отметил Макдональд.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Фото © Instagram / elizabeth.truss.mp
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс оделась не по погоде и рассмешила россиян на Красной площади. Об этом в "Твиттере" написал ирландский журналист Брайан Макдональд.
Он отметил, что для прогулки по российской столице британский дипломат надела меховую шапку и шубу, хотя в этот день было всего плюс два градуса тепла.
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"Согласно прогнозу, это теплее, чем вечером в Лондоне. Россияне одеваются так при минус 14 градусах. Местные смеялись над Трасс", — рассказал Макдональд.
Для наглядности журналист опубликовал совместную фотографию главы британской дипломатии с послом страны в России Деборой Броннерт, которая шла по Красной площади без головного убора и в расстёгнутом плаще. Обозреватель отметил, что на контрасте с внешним видом Броннерт Трасс выглядела ещё более нелепо.
Contrast Truss' outfit with that of British ambassador @DeborahBronnert, and it looks even more ridiculous. pic.twitter.com/t1vLIha1Bc— Bryan MacDonald (@27khv) February 10, 2022
Напомним, Трасс прилетела в Москву 9 февраля, а на следующий день встретилась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Министр оказался разочарован беседой с британской коллегой по Украине. Вышел разговор немого с глухим, отметил Лавров.
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