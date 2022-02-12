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Экс-депутат Рады Мураев рассказал, как Зеленский публично подставил Макрона

По словам политика, французский президент приехал в Киев с "уникальным предложением", которое позволило бы ускорить выполнение Минских соглашений.

12 февраля, 04:19
<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева</p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

Президент Украины Владимир Зеленский отказался публично гарантировать Эмманюэлю Макрону, что Киев не станет начинать боевые действия в Донбассе, чем "подставил" лидера Франции. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Как отметил политик, Макрон приехал в украинскую столицу с "уникальным предложением", которое позволило бы ускорить выполнение Минских соглашений. Однако на пресс-конференции после встречи главы стран "не сказали об этом ни слова".

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"Вы обратили внимание на позу Макрона? Он буквально стоял и ждал, что Зеленский что-то скажет. Я на сто процентов уверен, что он хотел гарантий от украинской стороны нерешения конфликта в Донбассе военным путём", — сказал Мураев в эфире телеканала "Наш".

По словам экс-депутата Рады, Зеленский так и не прояснил перед французским лидером свою позицию по этому вопросу в публичном поле.

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Встреча Зеленского и Макрона состоялась в Киеве 8 февраля. Ранее глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что французский президент никаких предложений на Украину не привозил.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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