Экс-депутат Рады Мураев рассказал, как Зеленский публично подставил Макрона

Президент Украины Владимир Зеленский отказался публично гарантировать Эмманюэлю Макрону, что Киев не станет начинать боевые действия в Донбассе, чем "подставил" лидера Франции. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Как отметил политик, Макрон приехал в украинскую столицу с "уникальным предложением", которое позволило бы ускорить выполнение Минских соглашений. Однако на пресс-конференции после встречи главы стран "не сказали об этом ни слова".

"Вы обратили внимание на позу Макрона? Он буквально стоял и ждал, что Зеленский что-то скажет. Я на сто процентов уверен, что он хотел гарантий от украинской стороны нерешения конфликта в Донбассе военным путём", — сказал Мураев в эфире телеканала "Наш".

По словам экс-депутата Рады, Зеленский так и не прояснил перед французским лидером свою позицию по этому вопросу в публичном поле.