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Песков назвал Мюнхенскую конференцию клубом одного мнения

Представитель Кремля отметил, что в этом плане более привлекателен клуб "Валдай", где сталкиваются разные точки зрения, даже диаметрально противоположные.

12 февраля, 04:40
<p>Дмитрий Песков. Фото <strong style="font-weight: bold;">© </strong>ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Мюнхенская конференция для многих востребована, однако из-за утраты объективности становится клубом одной точки зрения и перестаёт быть дискуссионной площадкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что Мюнхенская конференция как дискуссионная площадка теряет свою актуальность. Нет. Она по-прежнему для многих интересна и востребована. Но она теряет свою востребованность для нас, потому что она теряет объективность. Она превращается в клуб одной точки зрения", — сказал пресс-секретарь российского президента в беседе с РИА "Новости".

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Песков добавил, что в этом клубе можно обсуждать одну точку зрения её сторонникам. Также представитель Кремля отметил, что в этом плане более привлекателен клуб "Валдай", где всё-таки сталкиваются разные точки зрения, даже диаметрально противоположные.

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Ранее Лайф писал, что Владимир Путин не будет принимать участие в Мюнхенской конференции, которая состоится 18–20 февраля. Впервые за последние два года мероприятие пройдёт в очном формате, однако российский лидер не планирует присутствовать там даже онлайн, уточнили в Кремле.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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