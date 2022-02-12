Песков назвал Мюнхенскую конференцию клубом одного мнения

Мюнхенская конференция для многих востребована, однако из-за утраты объективности становится клубом одной точки зрения и перестаёт быть дискуссионной площадкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что Мюнхенская конференция как дискуссионная площадка теряет свою актуальность. Нет. Она по-прежнему для многих интересна и востребована. Но она теряет свою востребованность для нас, потому что она теряет объективность. Она превращается в клуб одной точки зрения", — сказал пресс-секретарь российского президента в беседе с РИА "Новости".

Песков добавил, что в этом клубе можно обсуждать одну точку зрения её сторонникам. Также представитель Кремля отметил, что в этом плане более привлекателен клуб "Валдай", где всё-таки сталкиваются разные точки зрения, даже диаметрально противоположные.