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Психиатр Калькэ предупредил, что ковид может вызывать галлюцинации и бредовое расстройство

Этому есть две причины. Одна из них — особенность вируса, который влияет на психику при попадании в организм человека. Особенно психическим расстройствам после CoViD-19 подвержены пожилые люди.

12 февраля, 05:13

Фото на обложке © Pixabay

Коронавирусная инфекция может вызвать нарушения памяти, неврозы и даже психозы. Об этом в беседе с Тульской службой новостей рассказал врач-психиатр ГУЗ "ТОКПБ №1 им. Н.П.Каменева" Антон Калькэ.

По словам медика, 80% психических расстройств после ковида приходится на неврозы в виде тревожности и депрессии, а ещё 20% — это галлюцинации, бред и помрачение сознания.

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"Я видел пациентку, которой казалось, что у неё не проходит воздух через нос, хотя он был абсолютно чистым. Причём она даже травмировала себя, чтобы убрать мнимое препятствие. Это уже считается бредовым расстройством. Для устранения болезни пришлось использовать специальные препараты", — рассказал доктор.

Калькэ пояснил, что на развитие психических расстройств после CoViD-19 влияет два фактора. Во-первых, нагнетание обстановки самими гражданами, а также СМИ.

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"Второй — сам вирус, который влияет на психику человека при попадании в его организм. Особенно психическим расстройствам после коронавирусной инфекции подвержены пожилые люди", — уточнил эксперт.

По словам врача, с начала пандемии количество обращений к психиатрам выросло примерно на 15%. При этом общий уровень тревоги среди населения увеличился примерно на 70%. Также наполовину возросло и количество жалоб на страх и тревогу среди медиков.

Ранее психиатр Костюк сообщил об отсутствии противопоказаний к прививке от ковида при психических расстройствах.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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