AP: США сегодня объявят об эвакуации сотрудников посольства на Украине
Часть американских дипломатов могут перевести на самый запад Незалежной, чтобы сохранить дипломатическое присутствие в стране. Официальных подтверждений этой информации нет.
Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
США намерены уже сегодня, 12 февраля, объявить об эвакуации сотрудников своего посольства в Киеве. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.
Сейчас власти Соединённых Штатов готовятся к эвакуации. В объявлении Госдеп, по данным издания, укажет, что всем дипломатам необходимо покинуть Украину из-за опасности якобы готовящегося "вторжения" России. Официального подтверждения данной информации пока нет.
При этом некоторые источники утверждают, что ограниченное число сотрудников могут перевести на крайний запад Незалежной, недалеко от границы с Польшей, чтобы Вашингтон мог сохранить дипломатическое присутствие в стране.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников посольства на Украине, а также призывает всех американцев немедленно покинуть Незалежную.
Напомним, в конце января Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах.
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