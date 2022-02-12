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AP: США сегодня объявят об эвакуации сотрудников посольства на Украине

Часть американских дипломатов могут перевести на самый запад Незалежной, чтобы сохранить дипломатическое присутствие в стране. Официальных подтверждений этой информации нет.

12 февраля, 05:21
<p>Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO</p>

Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

США намерены уже сегодня, 12 февраля, объявить об эвакуации сотрудников своего посольства в Киеве. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Сейчас власти Соединённых Штатов готовятся к эвакуации. В объявлении Госдеп, по данным издания, укажет, что всем дипломатам необходимо покинуть Украину из-за опасности якобы готовящегося "вторжения" России. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Ещё пять стран призвали своих граждан покинуть Украину

Ещё пять стран призвали своих граждан покинуть Украину

При этом некоторые источники утверждают, что ограниченное число сотрудников могут перевести на крайний запад Незалежной, недалеко от границы с Польшей, чтобы Вашингтон мог сохранить дипломатическое присутствие в стране.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников посольства на Украине, а также призывает всех американцев немедленно покинуть Незалежную.

Великобритания объявила о дальнейшей эвакуации сотрудников посольства из Киева

Великобритания объявила о дальнейшей эвакуации сотрудников посольства из Киева

Напомним, в конце января Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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