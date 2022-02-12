AP: США сегодня объявят об эвакуации сотрудников посольства на Украине

США намерены уже сегодня, 12 февраля, объявить об эвакуации сотрудников своего посольства в Киеве. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Сейчас власти Соединённых Штатов готовятся к эвакуации. В объявлении Госдеп, по данным издания, укажет, что всем дипломатам необходимо покинуть Украину из-за опасности якобы готовящегося "вторжения" России. Официального подтверждения данной информации пока нет.

При этом некоторые источники утверждают, что ограниченное число сотрудников могут перевести на крайний запад Незалежной, недалеко от границы с Польшей, чтобы Вашингтон мог сохранить дипломатическое присутствие в стране.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников посольства на Украине, а также призывает всех американцев немедленно покинуть Незалежную.