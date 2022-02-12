НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Правительство РФ выделило более 400 млн рублей на изучение штамма "омикрон"

Средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта разновидности.

12 февраля, 08:56
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Кабмин выделил свыше 400 миллионов рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) омикрон-штамма коронавируса. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги будут выделены подведомственным учреждениям Роспотребнадзора из резервного фонда правительства, уточнила пресс-служба кабмина. Средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта разновидности. Финансирование позволит исследовать не менее 57,2 тысячи проб.

"Чем дальше, тем веселее": Иммунолог предсказал следующие штаммы ковида

"Чем дальше, тем веселее": Иммунолог предсказал следующие штаммы ковида

Ранее Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ третьей линии "омикрона". Из 14 тысяч геномов этого штамма, которые сейчас загружены в базу, 500 относятся к линии BA.2 и ни одного — к линии BA.3.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1