Правительство РФ выделило более 400 млн рублей на изучение штамма "омикрон"
Средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта разновидности.
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Кабмин выделил свыше 400 миллионов рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) омикрон-штамма коронавируса. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Михаил Мишустин.
Деньги будут выделены подведомственным учреждениям Роспотребнадзора из резервного фонда правительства, уточнила пресс-служба кабмина. Средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта разновидности. Финансирование позволит исследовать не менее 57,2 тысячи проб.
Ранее Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ третьей линии "омикрона". Из 14 тысяч геномов этого штамма, которые сейчас загружены в базу, 500 относятся к линии BA.2 и ни одного — к линии BA.3.
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