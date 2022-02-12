Правительство РФ выделило более 400 млн рублей на изучение штамма "омикрон"

Деньги будут выделены подведомственным учреждениям Роспотребнадзора из резервного фонда правительства, уточнила пресс-служба кабмина. Средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта разновидности. Финансирование позволит исследовать не менее 57,2 тысячи проб.

Ранее Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ третьей линии "омикрона". Из 14 тысяч геномов этого штамма, которые сейчас загружены в базу, 500 относятся к линии BA.2 и ни одного — к линии BA.3.