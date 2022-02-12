Пять мест, в которых нельзя заниматься любовью ни при каких обстоятельствах

Джакузи

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"А теперь серьёзно. Никогда не занимайтесь сексом в джакузи. Во-первых, вода растворяет любые естественные смазки, из-за чего половые органы становятся очень сухими, а это никому не нужно, уж поверьте. Во-вторых, джакузи — это та ещё гадость. Очистить по-нормальному их практически невозможно, особенно если ими пользуется много людей. В-третьих, все ваши телесные жидкости будут находиться в системе циркуляции джакузи ещё очень долго. И опять-таки всё из-за того, что их очень сложно чистить. Вот почему джакузи редко стоят внутри изолированных гостиничных номеров", — пишет пользователь Reddit mxmnull.

Лестничные пролёты

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"Даже не думайте заниматься сексом на лестничных пролётах. Там всегда есть камеры. Даже не представляете, сколько есть видео, как ученики занимаются сексом на лестнице школы, где я работаю...", — jaybankzz. "В моём офисе однажды решили ввести ночные смены. Но быстро отказались от идеи и уволили пару сотрудников после того, как заметили, что они переспали на лестничной площадке", — MarbleousMel.

В доме у родственников

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"Не надо заниматься сексом в доме своей престарелой тёти. Прошло 25 лет, а тот случай мне припоминают до сих пор. Всё произошло с моей бывшей, когда мы приехали в дом моей тётушки Джоан. Мы все уморились из-за летнего зноя, поэтому решили отдохнуть пару часов. Мы с бывшей закрыли дверь, забрались на гостевую кровать и начали заниматься сексом, как нам казалось, достаточно тихо. Думаю, нас выдали керамические фигурки, которые стояли повсюду и, возможно, гремели. Когда мы позже вышли из комнаты, старики вели себя странно, особенно сама тётя Джоан. Было очень неловко. Можно было понять, что они всё знали. Они так и вели себя, пока мы не уехали. Больше она нас никогда не звала в гости", — TheMadIrishman327.

На крыше

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"Даже не думайте заниматься сексом на крыше. Черепица — такая себе поверхность, если хочешь, чтобы всё было приятно. Без травм вы оттуда не уйдёте", — Onederbat67.

На пляже без пледа

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"Не понимаю, почему об этом так мало говорят. Секс на пляже просто ужасно переоценён. Без пледа — ужас, да и с ним ненамного лучше. Песок. Он будет у вас повсюду, и неважно, чем вы занимались. Кроме того, на большинстве пляжей это буквально запрещено законом, так что страх ареста за непристойное поведение точно убьёт всё настроение", — KingKaos420-.