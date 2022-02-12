Россия увеличит число рейсов в ФРГ, Венгрию, Грецию, на Шри-Ланку и Кипр

С 21 февраля Россия увеличит число регулярных авиарейсов в Германию, Венгрию и на Шри-Ланку, а с 1 марта — в Грецию и на Кипр. Соответствующее решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ.

Уточняется, что число рейсов из Москвы в Будапешт увеличится с семи до четырнадцати, а из Санкт-Петербурга — с четырёх до семи. Улететь на Шри-Ланку из столицы можно будет четыре раза в неделю. Также количество рейсов из Калининграда в Берлин вырастет до шести раз в неделю, а в Дюссельдорф — до пяти.

Кроме того, с 21 февраля возобновится международное сообщение по открытым направлениям из Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска, Нижневартовска и Абакана.

"Принято решение о возобновлении полётов <...> по открытым направлениям с частотой, определённой для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, с учётом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований", — сообщили в оперативном штабе.