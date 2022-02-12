Россия увеличит число рейсов в ФРГ, Венгрию, Грецию, на Шри-Ланку и Кипр
Также с учётом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований возобновится международное сообщение по открытым направлениям из Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска, Нижневартовска и Абакана.
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С 21 февраля Россия увеличит число регулярных авиарейсов в Германию, Венгрию и на Шри-Ланку, а с 1 марта — в Грецию и на Кипр. Соответствующее решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ.
Уточняется, что число рейсов из Москвы в Будапешт увеличится с семи до четырнадцати, а из Санкт-Петербурга — с четырёх до семи. Улететь на Шри-Ланку из столицы можно будет четыре раза в неделю. Также количество рейсов из Калининграда в Берлин вырастет до шести раз в неделю, а в Дюссельдорф — до пяти.
Кроме того, с 21 февраля возобновится международное сообщение по открытым направлениям из Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска, Нижневартовска и Абакана.
"Принято решение о возобновлении полётов <...> по открытым направлениям с частотой, определённой для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, с учётом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований", — сообщили в оперативном штабе.
Ранее Лайф рассказал, что сенатор Кутепов предложил запретить рассаживать родителей и детей при авиаперелёте. Парламентарий отмечает, что на сегодняшний день перевозчики, в основном лоукостеры, разделяют членов семей в произвольном порядке. Доходит и до судебных разбирательств.
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