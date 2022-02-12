"Оправдали надежды": Путин поздравил завоевавших золото Олимпиады российских лыжниц

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лыжницам Юлии Ступак, Наталье Непряевой, Татьяне Сориной и Веронике Степановой, завоевавшим золотую медаль в эстафете на проходящей в Пекине зимней Олимпиаде.

Глава государства обратился к каждой спортсменке и поздравил их с настоящим триумфом.

"Невероятная сила воли, командная сплочённость, стремление бороться до конца, до последних секунд помогли вам буквально вырвать победу у серьёзных и опытных соперниц, убедительно подтвердить свои лидерские качества. Вы оправдали надежды тренеров, наставников, коллег по сборной и, конечно, всех российских болельщиков, которые с надеждой следили за вашим захватывающим выступлением", — сказано в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства назвал спортсменок молодцами и пожелал им новых успешных стартов и спортивных достижений.