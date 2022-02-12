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"Оправдали надежды": Путин поздравил завоевавших золото Олимпиады российских лыжниц

Глава государства пожелал Юлии Ступак, Наталье Непряевой, Татьяне Сориной и Веронике Степановой новых успешных стартов и спортивных достижений.

12 февраля, 10:32
<p>Сборная России по лыжным гонкам после золотого финиша. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Сборная России по лыжным гонкам после золотого финиша. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лыжницам Юлии Ступак, Наталье Непряевой, Татьяне Сориной и Веронике Степановой, завоевавшим золотую медаль в эстафете на проходящей в Пекине зимней Олимпиаде.

Глава государства обратился к каждой спортсменке и поздравил их с настоящим триумфом.

"Невероятная сила воли, командная сплочённость, стремление бороться до конца, до последних секунд помогли вам буквально вырвать победу у серьёзных и опытных соперниц, убедительно подтвердить свои лидерские качества. Вы оправдали надежды тренеров, наставников, коллег по сборной и, конечно, всех российских болельщиков, которые с надеждой следили за вашим захватывающим выступлением", — сказано в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

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Глава государства назвал спортсменок молодцами и пожелал им новых успешных стартов и спортивных достижений.

Ранее Лайф сообщал, что женская сборная России по лыжным гонкам одержала победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе нашей команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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