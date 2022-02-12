"Эмоции невозможно передать": Лыжница Степанова рассказала, как чуть не расплакалась на финише эстафеты на Олимпиаде
Именно она бежала на заключительном этапе гонки, которая принесла России третье золото Игр в Китае.
Вероника Степанова. Фото на обложке © ТАСС / Бобылев Сергей
Российская лыжница Вероника Степанова поделилась своими эмоциями после финиша чемпионской эстафеты сборной России на Олимпиаде в Пекине.
"Я чуть не расплакалась на последних метрах, когда поняла, что вот она — медаль! Эти эмоции невозможно передать", — заявила Степанова.
Ранее Лайф сообщал, что женская сборная России по лыжным гонкам одержала победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе нашей команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
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