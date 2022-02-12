НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

"Эмоции невозможно передать": Лыжница Степанова рассказала, как чуть не расплакалась на финише эстафеты на Олимпиаде

Именно она бежала на заключительном этапе гонки, которая принесла России третье золото Игр в Китае.

12 февраля, 09:22

Вероника Степанова. Фото на обложке © ТАСС / Бобылев Сергей

Российская лыжница Вероника Степанова поделилась своими эмоциями после финиша чемпионской эстафеты сборной России на Олимпиаде в Пекине.

"Я чуть не расплакалась на последних метрах, когда поняла, что вот она — медаль! Эти эмоции невозможно передать", — заявила Степанова.

Блестящая победа: Сборная России выиграла женскую лыжную эстафету на Олимпиаде в Пекине

Блестящая победа: Сборная России выиграла женскую лыжную эстафету на Олимпиаде в Пекине

Ранее Лайф сообщал, что женская сборная России по лыжным гонкам одержала победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе нашей команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1