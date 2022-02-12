"Эмоции невозможно передать": Лыжница Степанова рассказала, как чуть не расплакалась на финише эстафеты на Олимпиаде

Российская лыжница Вероника Степанова поделилась своими эмоциями после финиша чемпионской эстафеты сборной России на Олимпиаде в Пекине.

"Я чуть не расплакалась на последних метрах, когда поняла, что вот она — медаль! Эти эмоции невозможно передать", — заявила Степанова.