Блестящая победа: Сборная России выиграла женскую лыжную эстафету на Олимпиаде в Пекине
В составе нашей команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Наталья Непряева. Фото на обложке © ТАСС / Бобылев Сергей
Женская сборная России по лыжным гонкам заняла первое место в эстафете 4 х 5 километров на Олимпиаде в Пекине и завоевала третью золотую медаль для нашей страны.
В составе нашей команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Именно Степанова сумела уйти в решающий отрыв на последнем этапе, принеся победу сборной России.
Для России это 13-я медаль на Олимпийских играх в Пекине и третье золото. До этого чемпионами становились лыжник Александр Большунов и сборная по фигурному катанию в командном турнире.
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