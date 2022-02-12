НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Блестящая победа: Сборная России выиграла женскую лыжную эстафету на Олимпиаде в Пекине

В составе нашей команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

12 февраля, 08:23

Наталья Непряева. Фото на обложке © ТАСС / Бобылев Сергей

Женская сборная России по лыжным гонкам заняла первое место в эстафете 4 х 5 километров на Олимпиаде в Пекине и завоевала третью золотую медаль для нашей страны.

В составе нашей команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Именно Степанова сумела уйти в решающий отрыв на последнем этапе, принеся победу сборной России.

Надежды на лыжниц, биатлонистов и конькобежцев: Расписание восьмого дня Олимпиады в Пекине

Надежды на лыжниц, биатлонистов и конькобежцев: Расписание восьмого дня Олимпиады в Пекине

Для России это 13-я медаль на Олимпийских играх в Пекине и третье золото. До этого чемпионами становились лыжник Александр Большунов и сборная по фигурному катанию в командном турнире.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1