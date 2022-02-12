Блестящая победа: Сборная России выиграла женскую лыжную эстафету на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России по лыжным гонкам заняла первое место в эстафете 4 х 5 километров на Олимпиаде в Пекине и завоевала третью золотую медаль для нашей страны.

В составе нашей команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Именно Степанова сумела уйти в решающий отрыв на последнем этапе, принеся победу сборной России.