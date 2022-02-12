"Бурлит всё внутри!": Первый тренер Непряевой назвал валидольной лыжную эстафету на Олимпиаде в Пекине
Пока со своей подопечной наставник не связывался, заметив, что "их сейчас там разрывают". Поздравить спортсменку он хочет, когда страсти уже улягутся.
Сборная России по лыжным гонкам на подиуме после золотого финиша. Фото © ТАСС /Сергей Бобылев
До самого финиша последней участницы женской команды в лыжной эстафете нельзя было сказать, кто же в итоге победит. Первый тренер Натальи Непряевой Александр Смирнов назвал прошедшую гонку валидольной, имея в виду, что соревнование было нервным.
"Бурлит всё внутри! Это валидольная гонка! До самого последнего финиша нельзя было сказать о победе. И только за 1,5 километра появилась мысль, что можем сегодня забрать золото. Это командная работа, и каждый на своём этапе внёс лепту, и у каждого была своя задача", — сказал он Лайфу.
Смирнов объяснил, что целью Непряевой, бежавшей второй этап, было не подпустить близко соперниц из Швеции, Норвегии и Финляндии. Пока со своей подопечной он не связывался, заметив, что "их сейчас там разрывают".
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"Надо попозже уже обстоятельно поговорить, как дальше выступать будет и как её самочувствие. Переживал за неё валидольно! Это просто невозможно", — добавил специалист.
Ранее Лайф сообщал, что женская сборная России по лыжным гонкам одержала победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе нашей команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
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