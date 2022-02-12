"Бурлит всё внутри!": Первый тренер Непряевой назвал валидольной лыжную эстафету на Олимпиаде в Пекине

До самого финиша последней участницы женской команды в лыжной эстафете нельзя было сказать, кто же в итоге победит. Первый тренер Натальи Непряевой Александр Смирнов назвал прошедшую гонку валидольной, имея в виду, что соревнование было нервным.

"Бурлит всё внутри! Это валидольная гонка! До самого последнего финиша нельзя было сказать о победе. И только за 1,5 километра появилась мысль, что можем сегодня забрать золото. Это командная работа, и каждый на своём этапе внёс лепту, и у каждого была своя задача", — сказал он Лайфу.

Смирнов объяснил, что целью Непряевой, бежавшей второй этап, было не подпустить близко соперниц из Швеции, Норвегии и Финляндии. Пока со своей подопечной он не связывался, заметив, что "их сейчас там разрывают".

"Надо попозже уже обстоятельно поговорить, как дальше выступать будет и как её самочувствие. Переживал за неё валидольно! Это просто невозможно", — добавил специалист.