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"Бурлит всё внутри!": Первый тренер Непряевой назвал валидольной лыжную эстафету на Олимпиаде в Пекине

Пока со своей подопечной наставник не связывался, заметив, что "их сейчас там разрывают". Поздравить спортсменку он хочет, когда страсти уже улягутся.

12 февраля, 09:38
<p>Сборная России по лыжным гонкам на подиуме после золотого финиша. Фото © ТАСС /Сергей Бобылев</p>

Сборная России по лыжным гонкам на подиуме после золотого финиша. Фото © ТАСС /Сергей Бобылев

До самого финиша последней участницы женской команды в лыжной эстафете нельзя было сказать, кто же в итоге победит. Первый тренер Натальи Непряевой Александр Смирнов назвал прошедшую гонку валидольной, имея в виду, что соревнование было нервным.

"Бурлит всё внутри! Это валидольная гонка! До самого последнего финиша нельзя было сказать о победе. И только за 1,5 километра появилась мысль, что можем сегодня забрать золото. Это командная работа, и каждый на своём этапе внёс лепту, и у каждого была своя задача", — сказал он Лайфу.

Смирнов объяснил, что целью Непряевой, бежавшей второй этап, было не подпустить близко соперниц из Швеции, Норвегии и Финляндии. Пока со своей подопечной он не связывался, заметив, что "их сейчас там разрывают".

"Эмоции невозможно передать": Лыжница Степанова рассказала, как чуть не расплакалась на финише эстафеты на Олимпиаде

"Эмоции невозможно передать": Лыжница Степанова рассказала, как чуть не расплакалась на финише эстафеты на Олимпиаде

"Надо попозже уже обстоятельно поговорить, как дальше выступать будет и как её самочувствие. Переживал за неё валидольно! Это просто невозможно", — добавил специалист.

Ранее Лайф сообщал, что женская сборная России по лыжным гонкам одержала победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе нашей команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Сборная России на Олимпиаде в Пекине набрала больше золотых медалей, чем на прошлых Играх

Сборная России на Олимпиаде в Пекине набрала больше золотых медалей, чем на прошлых Играх

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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