Сборная России на Олимпиаде в Пекине набрала больше золотых медалей, чем на прошлых Играх

Сборная России на Олимпиаде в Пекине превзошла свой собственный результат по числу золотых медалей по сравнению с результатом на Играх в Пхёнчхане.

Четыре года назад в Пхёнчхане у нашей команды были две золотые медали, тогда как в Пекине на счету россиян — уже три награды высшего достоинства.