Сборная России на Олимпиаде в Пекине набрала больше золотых медалей, чем на прошлых Играх
Немногим ранее наша женская лыжная команда принесла третью награду высшего достоинства для РФ.
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Сборная России на Олимпиаде в Пекине превзошла свой собственный результат по числу золотых медалей по сравнению с результатом на Играх в Пхёнчхане.
Четыре года назад в Пхёнчхане у нашей команды были две золотые медали, тогда как в Пекине на счету россиян — уже три награды высшего достоинства.
Ранее Лайф сообщал, что женская сборная России по лыжным гонкам одержала победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе нашей команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
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