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Сборная России на Олимпиаде в Пекине набрала больше золотых медалей, чем на прошлых Играх

Немногим ранее наша женская лыжная команда принесла третью награду высшего достоинства для РФ.

12 февраля, 09:11

Фото на обложке © Shutterstock

Сборная России на Олимпиаде в Пекине превзошла свой собственный результат по числу золотых медалей по сравнению с результатом на Играх в Пхёнчхане.

Четыре года назад в Пхёнчхане у нашей команды были две золотые медали, тогда как в Пекине на счету россиян — уже три награды высшего достоинства.

Блестящая победа: Сборная России выиграла женскую лыжную эстафету на Олимпиаде в Пекине

Блестящая победа: Сборная России выиграла женскую лыжную эстафету на Олимпиаде в Пекине

Ранее Лайф сообщал, что женская сборная России по лыжным гонкам одержала победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе нашей команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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