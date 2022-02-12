"Нет причин наказывать": Washington Post выпустила статью в поддержку фигуристки Валиевой

"История Валиевой в очередной раз показала, насколько сомнительны токсикология и бесконечные юридические проволочки WADA. Нет никаких доказательств того, что незначительное количество безвредного препарата дало Камиле дополнительное преимущество, или того, что она приняла его умышленно. Зато есть неопровержимые свидетельства того, что она уже сейчас является величайшей фигуристкой своего времени, а может, и не только своего. Не существует вещества, способного объяснить её артистизм, кроме вдохновения, с которым она катается", — написала автор материала.