"Нет причин наказывать": Washington Post выпустила статью в поддержку фигуристки Валиевой
Спортсменка подозревается в употреблении допинга и может быть отстранена от участия в Играх в Китае.
Камила Валиева. Фото © ФФКР
Крупнейшее американское издание The Washington Post опубликовало большую статью в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой на фоне её допингового дела.
"История Валиевой в очередной раз показала, насколько сомнительны токсикология и бесконечные юридические проволочки WADA. Нет никаких доказательств того, что незначительное количество безвредного препарата дало Камиле дополнительное преимущество, или того, что она приняла его умышленно. Зато есть неопровержимые свидетельства того, что она уже сейчас является величайшей фигуристкой своего времени, а может, и не только своего. Не существует вещества, способного объяснить её артистизм, кроме вдохновения, с которым она катается", — написала автор материала.
В статье подчёркивается, что проба Валиевой была взята 25 декабря и должна быть вскрыта через 10 дней, однако вместо этого прошло два месяца. Объяснить это можно расхлябанностью, которая есть в WADA.
"Виновата система тестирования — и нет ни одной причины наказывать Камилу. Несмотря на это, соперники России продвигают это как глобальное преступление, а WADA и МОК погрузили Валиеву в сплошную неопределённость, вызванную многоуровневым процессом отстранения", — также говорится в статье.
Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. По словам главы Минспорта РФ Олега Матыцина рассмотрение дела состоится 13 февраля.
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