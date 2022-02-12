Заседание CAS по делу Валиевой состоится 13 февраля

Заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой состоится 13 февраля. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"По нашей информации, спортивный арбитраж рассмотрит дело в воскресенье", — сказал Матыцин.

Он также сообщил, что пообщался с Валиевой и услышал в её голосе оптимизм, что позволяет надеяться на справедливый исход дела.