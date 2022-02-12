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Заседание CAS по делу Валиевой состоится 13 февраля

Спортсменка сдала положительный тест на допинг в декабре прошлого года во время чемпионата России.

12 февраля, 09:47

Камила Валиева. Фото на обложке © Getty Images / Matthew Stockman

Заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой состоится 13 февраля. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"По нашей информации, спортивный арбитраж рассмотрит дело в воскресенье", — сказал Матыцин.

Он также сообщил, что пообщался с Валиевой и услышал в её голосе оптимизм, что позволяет надеяться на справедливый исход дела.

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Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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