"Ура!": Лыжница Степанова обратилась к болельщикам и Вяльбе после победы в эстафете на ОИ
Наша женская команда принесла стране третью золотую медаль на Играх в Пекине, а молодая спортсменка бежала на последнем этапе.
Российская лыжница Вероника Степанова обратилась к болельщикам сразу после победной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.
"Поздравляем страну, поздравляем весь мир с победой. Спасибо большое команде, спасибо большое Елене Валерьевне, спасибо большое той системе, которая растила, кормила, тренировала чемпионов. Ура!" — сказала Степанова в видео, опубликованном в "Инстаграме".
"Бурлит всё внутри!": Первый тренер Непряевой назвал валидольной лыжную эстафету на Олимпиаде в Пекине
Ранее Лайф сообщал, что женская сборная России по лыжным гонкам одержала победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе нашей команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
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