"Ура!": Лыжница Степанова обратилась к болельщикам и Вяльбе после победы в эстафете на ОИ

Российская лыжница Вероника Степанова обратилась к болельщикам сразу после победной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

"Поздравляем страну, поздравляем весь мир с победой. Спасибо большое команде, спасибо большое Елене Валерьевне, спасибо большое той системе, которая растила, кормила, тренировала чемпионов. Ура!" — сказала Степанова в видео, опубликованном в "Инстаграме".