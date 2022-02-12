Лавров: Кампания США об "агрессии России" против Киева поощряет саботаж Минских соглашений

Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что развёрнутая Соединёнными Штатами пропагандистская кампания об "агрессии России" в сторону Украины преследует провокационные цели. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр подчеркнул, что своими действиями США поощряют власти Киева к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса".

Напомним, что телефонный разговор Лаврова и Блинкена состоялся по американской инициативе 12 февраля, в ходе него глава МИД и озвучил свою позицию. Сообщается, что главы внешнеполитических ведомств затронули также некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений.