Лавров: Кампания США об "агрессии России" против Киева поощряет саботаж Минских соглашений
Разговор главы МИД РФ и американского госсекретаря Энтони Блинкена состоялся сегодня, 12 февраля, по инициативе Вашингтона. Были затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото на обложке © Shutterstock
Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что развёрнутая Соединёнными Штатами пропагандистская кампания об "агрессии России" в сторону Украины преследует провокационные цели. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Министр подчеркнул, что своими действиями США поощряют власти Киева к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса".
Напомним, что телефонный разговор Лаврова и Блинкена состоялся по американской инициативе 12 февраля, в ходе него глава МИД и озвучил свою позицию. Сообщается, что главы внешнеполитических ведомств затронули также некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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