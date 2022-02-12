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Лавров: Кампания США об "агрессии России" против Киева поощряет саботаж Минских соглашений

Разговор главы МИД РФ и американского госсекретаря Энтони Блинкена состоялся сегодня, 12 февраля, по инициативе Вашингтона. Были затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений.

12 февраля, 12:55

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото на обложке © Shutterstock

Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что развёрнутая Соединёнными Штатами пропагандистская кампания об "агрессии России" в сторону Украины преследует провокационные цели. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр подчеркнул, что своими действиями США поощряют власти Киева к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса".

Напомним, что телефонный разговор Лаврова и Блинкена состоялся по американской инициативе 12 февраля, в ходе него глава МИД и озвучил свою позицию. Сообщается, что главы внешнеполитических ведомств затронули также некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений.

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Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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