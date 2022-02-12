Слуцкий — о публикации дат "вторжения" на Украину: Работают в жанре "фейк на выходных"
По его мнению, Вашингтон "хочет разжечь пожар на третьей территории", чему способствуют СМИ, готовые "шить белыми нитками новую кровавую историю".
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Фото на обложке © Twitter / l_slutsky
Западные СМИ продолжают распространять слухи о "вторжении" России на Украину, поддерживая тезис о "российской угрозе". Об этом заявил глава Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в телеграм-канале.
"Politico и Bloomberg продолжают работать в жанре "фейк на выходных", — отметил депутат.
Он напомнил: Bloomberg сообщил о том, что "вторжение" РФ на Украину состоится 15 февраля, ссылаясь при этом на неназванные источники. А Politico "решило перещеголять коллег", подчеркнул парламентарий. Газета, ссылаясь на слова американского президента Джо Байдена, что нападение якобы состоится 16 февраля.
Слуцкий также задался вопросом, каким образом Вашингтон будет оправдываться, когда и в этот раз ничего не произойдёт, "если, конечно, украинские сателлиты США не пойдут на откровенную провокацию". Он напомнил о множественных заявлениях российских властей, что Москва не собирается нападать на Киев. Политик предположил, что США хочется "разжечь пожар на третьей территории", а этому способствуют западные СМИ, которые "готовы шить белыми нитками новую кровавую историю".
"Но я бы сильно сейчас предостерёг американских политиков. В случае с Россией вряд ли получится реализовать сценарий "маленькой и победоносной войны", — заключил Слуцкий.
Напомним, в ночь на 5 февраля агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал: такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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