Слуцкий — о публикации дат "вторжения" на Украину: Работают в жанре "фейк на выходных"
По его мнению, Вашингтон "хочет разжечь пожар на третьей территории", чему способствуют СМИ, готовые "шить белыми нитками новую кровавую историю".
Западные СМИ продолжают распространять слухи о "вторжении" России на Украину, поддерживая тезис о "российской угрозе". Об этом заявил глава Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в телеграм-канале.
"Politico и Bloomberg продолжают работать в жанре "фейк на выходных", — отметил депутат.
Он напомнил: Bloomberg сообщил о том, что "вторжение" РФ на Украину состоится 15 февраля, ссылаясь при этом на неназванные источники. А Politico "решило перещеголять коллег", подчеркнул парламентарий. Газета, ссылаясь на слова американского президента Джо Байдена, что нападение якобы состоится 16 февраля.
Слуцкий также задался вопросом, каким образом Вашингтон будет оправдываться, когда и в этот раз ничего не произойдёт, "если, конечно, украинские сателлиты США не пойдут на откровенную провокацию". Он напомнил о множественных заявлениях российских властей, что Москва не собирается нападать на Киев. Политик предположил, что США хочется "разжечь пожар на третьей территории", а этому способствуют западные СМИ, которые "готовы шить белыми нитками новую кровавую историю".
"Но я бы сильно сейчас предостерёг американских политиков. В случае с Россией вряд ли получится реализовать сценарий "маленькой и победоносной войны", — заключил Слуцкий.
Напомним, в ночь на 5 февраля агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал: такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Фото на обложке © Twitter / l_slutsky