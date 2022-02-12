Слуцкий — о публикации дат "вторжения" на Украину: Работают в жанре "фейк на выходных"

По его мнению, Вашингтон "хочет разжечь пожар на третьей территории", чему способствуют СМИ, готовые "шить белыми нитками новую кровавую историю".

Западные СМИ продолжают распространять слухи о "вторжении" России на Украину, поддерживая тезис о "российской угрозе". Об этом заявил глава Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в телеграм-канале.

"Politico и Bloomberg продолжают работать в жанре "фейк на выходных", — отметил депутат.

Он напомнил: Bloomberg сообщил о том, что "вторжение" РФ на Украину состоится 15 февраля, ссылаясь при этом на неназванные источники. А Politico "решило перещеголять коллег", подчеркнул парламентарий. Газета, ссылаясь на слова американского президента Джо Байдена, что нападение якобы состоится 16 февраля.

Слуцкий также задался вопросом, каким образом Вашингтон будет оправдываться, когда и в этот раз ничего не произойдёт, "если, конечно, украинские сателлиты США не пойдут на откровенную провокацию". Он напомнил о множественных заявлениях российских властей, что Москва не собирается нападать на Киев. Политик предположил, что США хочется "разжечь пожар на третьей территории", а этому способствуют западные СМИ, которые "готовы шить белыми нитками новую кровавую историю".

"Но я бы сильно сейчас предостерёг американских политиков. В случае с Россией вряд ли получится реализовать сценарий "маленькой и победоносной войны", — заключил Слуцкий.