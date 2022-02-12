The Telegraph удалила статью о возможной передаче России ДНК главы МИД Британии Трасс

В материале говорилось о том, что это могло произойти во время сдачи ПЦР-теста, однако спустя некоторое время статья была удалена. Согласно публикации, в Британии "возникла обеспокоенность" относительно возможности того, что Лиз Трасс "предоставила русским свою ДНК" во время визита в Москву.