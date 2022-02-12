The Telegraph удалила статью о возможной передаче России ДНК главы МИД Британии Трасс
Согласно статье, в стране "возникла обеспокоенность" относительно вероятности того, что Лиз Трасс "предоставила русским свою ДНК" с помощью ПЦР-теста во время своего визита в Москву.
Лиз Трасс. Фото на обложке © Getty Images / Rob Pinney – WPA Pool
Газета The Telegraph удалила ранее опубликованную статью о возможной передаче главой британского МИД Лиз Трасс своей ДНК России.
В материале говорилось о том, что это могло произойти во время сдачи ПЦР-теста, однако спустя некоторое время статья была удалена. Согласно публикации, в Британии "возникла обеспокоенность" относительно возможности того, что Лиз Трасс "предоставила русским свою ДНК" во время визита в Москву.
Сейчас при поиске публикации появляется сообщение о ненайденной странице, сама статья была опубликована на сайте 15 часов назад.
Напомним, Трасс прилетела в Москву 9 февраля, а на следующий день встретилась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Министр оказался разочарован беседой с британской коллегой по Украине. Вышел разговор немого с глухим, отметил Лавров. Однако глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что на переговорах с Шойгу не было "ни глухих, ни слепых", — по словам министра, беседа проходила в предметном ключе, "которого можно ожидать от военных".
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