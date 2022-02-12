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The Hill: Путин заручился поддержкой в Китае, чтобы нанести двойной удар по позициям США

Новые договорённости между Пекином и Москвой являются посланием западным государствам об объединении этих стран, а также о готовности вступить в конфронтацию с Соединёнными Штатами.

12 февраля, 10:46

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото на обложке © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент России Владимир Путин во время поездки в Китай заручился поддержкой Пекина, чтобы иметь в будущем возможность нанести двойной удар по позициям США в Евразии. При этом РФ сможет бросить вызов мировому сообществу, сообщил Гордон Чанг в своей статье, опубликованной в The Hill.

"Китай, судя по всему, дал Владимиру Путину единственное, что ему нужно, чтобы бросить вызов Соединённым Штатам и международному сообществу. Российский самодержец выглядит так, будто получил спасательный круг от Пекина", — говорится в материале.

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Чанг отметил, что президент США Джо Байден не хочет, чтобы трубопровод "Северный поток – 2" был запущен в том случае, если Россия вторгнется на Украину. Однако российский президент оказался на шаг впереди, указывается в статье. В том числе об этом говорит и заявление Путина о новых нефтегазовых сделках с Китаем на 117,5 млрд долларов.

Новые договорённости между Китаем и Россией являются посланием западным странам об объединении Москвы и Пекина. А также эти государства заявили о своей готовности вступить в конфронтацию с США, написал Чанг, сославшись на слова автора книги "Китайское видение победы" Джонатана Уорда.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий указал на проигрыш Европы в противостоянии с Россией. По его словам, РФ может влиять на решения по поводу Украины благодаря тому, что европейские страны зависят от российского газа. В связи с этим он призвал их к солидарности и единству.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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