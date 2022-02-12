Политолог Умаров назвал возможные причины внеочередных выборов президента Туркменистана

Консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров пояснил, с чем может быть связано распоряжение президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов в стране. По мнению политолога, на это есть несколько причин.

Как отметил Умаров в интервью телеканалу "360", Бердымухамедов уже немолод и прекрасно понимает, что чем раньше будет начат транзит власти в республике, тем более плавно пройдёт весь процесс. К тому же, напомнил эксперт, у 64-летнего лидера Туркменистана есть немало проблем со здоровьем.

Вероятнее всего, по мнению Умарова, Бердымухамедов оставит свой пост для сына, который сейчас занимает должность премьер-министра республики. В данный момент именно Сердар Бердымухамедов, по сути, является единственным кандидатом в президенты, считает эксперт.

"Если судить по государственному телевидению, то как раз именно Сердар Бердымухамедов, сын, появлялся в новостях, видимо, больше, чем раньше. И это был один из главных признаков того, что он и видится как следующий президент", — заключил политолог.