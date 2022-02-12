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Политолог Умаров назвал возможные причины внеочередных выборов президента Туркменистана

По мнению эксперта, Гурбангулы Бердымухамедов оставит свой пост для сына, который на данный момент является единственным кандидатом. К тому же у 64-летнего президента есть проблемы со здоровьем.

12 февраля, 10:41

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото на обложке © ТАСС / Метцель Михаил

Консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров пояснил, с чем может быть связано распоряжение президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов в стране. По мнению политолога, на это есть несколько причин.

Как отметил Умаров в интервью телеканалу "360", Бердымухамедов уже немолод и прекрасно понимает, что чем раньше будет начат транзит власти в республике, тем более плавно пройдёт весь процесс. К тому же, напомнил эксперт, у 64-летнего лидера Туркменистана есть немало проблем со здоровьем.

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Вероятнее всего, по мнению Умарова, Бердымухамедов оставит свой пост для сына, который сейчас занимает должность премьер-министра республики. В данный момент именно Сердар Бердымухамедов, по сути, является единственным кандидатом в президенты, считает эксперт.

"Если судить по государственному телевидению, то как раз именно Сердар Бердымухамедов, сын, появлялся в новостях, видимо, больше, чем раньше. И это был один из главных признаков того, что он и видится как следующий президент", — заключил политолог.

Ранее Лайф сообщал, что ЦИК Туркмении начала подготовку к внеочередным выборам президента страны. Согласно закону, следующие выборы должны были состояться в 2024 году. Предыдущее голосование прошло в 2017-м.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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