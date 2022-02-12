ЦИК Туркмении начала подготовку к внеочередным выборам президента страны
Согласно закону, следующие выборы должны были состояться в 2024 году. Предыдущее голосование прошло в 2017-м.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Фото на обложке © ТАСС / Биятов Евгений
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил Центральной избирательной комиссии страны начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на помощника председателя туркменской ЦИК Безиргена Караева.
"В соответствии с поручениями президента Туркменистана Центризбирком страны начал подготовку к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 12 марта", — рассказал собеседник агентства.
Последний раз выборы президента Туркмении проходили в 2017 году, а следующие должны были состояться в 2024 году.
Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что нужно "дать дорогу" молодым руководителям. Также 63-летний глава государства отметил, что принял "непростое решение о себе", которое он хочет обсудить. Должность президента Бердымухамедов занимает с 2007 года.
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