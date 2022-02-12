ЦИК Туркмении начала подготовку к внеочередным выборам президента страны

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил Центральной избирательной комиссии страны начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на помощника председателя туркменской ЦИК Безиргена Караева.

"В соответствии с поручениями президента Туркменистана Центризбирком страны начал подготовку к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 12 марта", — рассказал собеседник агентства.