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ЦИК Туркмении начала подготовку к внеочередным выборам президента страны

Согласно закону, следующие выборы должны были состояться в 2024 году. Предыдущее голосование прошло в 2017-м.

12 февраля, 08:35

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Фото на обложке © ТАСС / Биятов Евгений

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил Центральной избирательной комиссии страны начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на помощника председателя туркменской ЦИК Безиргена Караева.

"В соответствии с поручениями президента Туркменистана Центризбирком страны начал подготовку к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 12 марта", — рассказал собеседник агентства.

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Последний раз выборы президента Туркмении проходили в 2017 году, а следующие должны были состояться в 2024 году.

Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что нужно "дать дорогу" молодым руководителям. Также 63-летний глава государства отметил, что принял "непростое решение о себе", которое он хочет обсудить. Должность президента Бердымухамедов занимает с 2007 года.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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