Британские военные инструкторы покинут Украину 12–13 февраля

Военные инструкторы из Великобритании, отправленные на Украину обучать местных военнослужащих обращаться с поставленными Лондоном противотанковыми управляемыми ракетами, начнут покидать страну 12–13 февраля. Об этом в интервью Би-би-си заявил замминистра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи.

"Все они будут вывезены. На Украине в случае конфликта не будет ни одного британского военнослужащего", — сказал он.

Также Хиппи добавил, что "они уедут в течение выходных". По его словам, у Британии не будет возможности эвакуировать своих подданных в случае "вторжения" России на Украину.

"Мы рассчитываем на лучшее, но готовимся к худшему. Британские подданные должны немедленно покинуть Украину любыми возможными способами. Им не стоит надеяться, что, как это было летом в Афганистане, будет какая-либо возможность [организовать] военную эвакуацию. Они должны покинуть [Украину] сейчас", — подчеркнул он в интервью телеканалу Sky News.