Британские военные инструкторы покинут Украину 12–13 февраля
По словам замминистра обороны страны Хиппи, военнослужащие должны немедленно покинуть Незалежную любыми возможными способами и сделают они это "в течение выходных".
Фото на обложке © Shutterstock
Военные инструкторы из Великобритании, отправленные на Украину обучать местных военнослужащих обращаться с поставленными Лондоном противотанковыми управляемыми ракетами, начнут покидать страну 12–13 февраля. Об этом в интервью Би-би-си заявил замминистра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи.
"Все они будут вывезены. На Украине в случае конфликта не будет ни одного британского военнослужащего", — сказал он.
Также Хиппи добавил, что "они уедут в течение выходных". По его словам, у Британии не будет возможности эвакуировать своих подданных в случае "вторжения" России на Украину.
"Мы рассчитываем на лучшее, но готовимся к худшему. Британские подданные должны немедленно покинуть Украину любыми возможными способами. Им не стоит надеяться, что, как это было летом в Афганистане, будет какая-либо возможность [организовать] военную эвакуацию. Они должны покинуть [Украину] сейчас", — подчеркнул он в интервью телеканалу Sky News.
Ранее представитель Посольства России в Киеве сообщил о проработке вопроса о том, чтобы неосновной персонал на время покинул Украину. Перед этим глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, возможно, Россия последует примеру своих иностранных коллег и посоветует неосновному персоналу своих дипломатических учреждений на Украине временно покинуть страну.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
Лента новостей
The Telegraph удалила статью о возможной передаче России ДНК главы МИД Британии Трасс
сегодня в 10:52
The Hill: Путин заручился поддержкой в Китае, чтобы нанести двойной удар по позициям США
сегодня в 10:46
Политолог Умаров назвал возможные причины внеочередных выборов президента Туркменистана
сегодня в 10:41
Комментариев: 0