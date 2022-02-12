Зеленский попросил предоставлять данные о планируемом "вторжении" РФ на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский попросил журналистов предоставлять данные о якобы планируемом "вторжении" России на страну, если она имеется.

"Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении Российской Федерации на Украину начиная с 16-го (февраля. — Прим. Лайфа), дайте нам, пожалуйста, такую информацию", — сказал Зеленский.

По словам президента Украины, сведений на тему "вторжения" в информационном пространстве очень много. Он отметил, что власти страны понимают все риски и осознают, что они есть, поэтому Киеву следует подготовиться к любым действиям с "любой границы".