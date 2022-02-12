Зеленский попросил предоставлять данные о планируемом "вторжении" РФ на Украину
В частности, речь идёт о дате 16 февраля. Незалежной следует подготовиться к любым действиям с "любой границы", указал президент украинского государства.
Владимир Зеленский. Фото на обложке © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский попросил журналистов предоставлять данные о якобы планируемом "вторжении" России на страну, если она имеется.
"Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении Российской Федерации на Украину начиная с 16-го (февраля. — Прим. Лайфа), дайте нам, пожалуйста, такую информацию", — сказал Зеленский.
По словам президента Украины, сведений на тему "вторжения" в информационном пространстве очень много. Он отметил, что власти страны понимают все риски и осознают, что они есть, поэтому Киеву следует подготовиться к любым действиям с "любой границы".
Напомним, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения" России на Украину. По данным издания, об этом он якобы заявил во время общения с союзниками. Однако некоторые европейские дипломаты не поверили американскому лидеру и заявили, что "отказываются такое покупать".
А агентство Bloomberg назвало очередную новую дату "вторжения" России на Украину. По мнению издания, это случится 15 февраля. Никаких подтверждений своей публикации журналисты не предоставили. Ранее в ночь на 5 февраля агентство опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего.
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