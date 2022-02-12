НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Телеканал NBC присоединил Одессу к участникам российского "вторжения" на Украину

Кроме того, утверждается, что у российских военных есть якобы девять различных маршрутов в Незалежную, а танки страны потенциально могут достичь Киева в течение 48 часов.

12 февраля, 12:00
<p>Карта "вторжения" РФ на Украину. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/NBCNews/status/1492264962852634628/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NBCNews</a></p>

Карта "вторжения" РФ на Украину. Фото © Twitter / NBCNews

Согласно карте, опубликованной телеканалом NBC News, в российском "вторжении" на Украину будет принимать участие и Одесса.

"По оценкам США, российские военные могут использовать девять различных маршрутов на Украину в ходе полномасштабного вторжения, а танки потенциально могут достичь Киева в течение 48 часов", — сказано в записи канала в "Твиттере", где и опубликована карта.

В материале издания отмечается, что для контроля большей части побережья Чёрного моря "вторжение" будет проходить со стороны Крыма, Луганска, Донецка и Одессы. Украинскую же столицу "окружать" будут со стороны Клинцов и Гомеля, а на восточном фланге РФ будет атаковать Днепр, Харьков, Полтаву и 50% вооружённых сил Незалежной.

Politico: Байден назвал 16 февраля датой "вторжения" России на Украину

Politico: Байден назвал 16 февраля датой "вторжения" России на Украину

А ранее агентство Bloomberg назвало очередную новую дату "вторжения" России на Украину. По мнению издания, это случится 15 февраля. Никаких подтверждений своей публикации журналисты не предоставили. Ранее в ночь на 5 февраля агентство опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1