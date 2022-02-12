Телеканал NBC присоединил Одессу к участникам российского "вторжения" на Украину

Согласно карте, опубликованной телеканалом NBC News, в российском "вторжении" на Украину будет принимать участие и Одесса.

"По оценкам США, российские военные могут использовать девять различных маршрутов на Украину в ходе полномасштабного вторжения, а танки потенциально могут достичь Киева в течение 48 часов", — сказано в записи канала в "Твиттере", где и опубликована карта.

The Russian military could take nine different routes into Ukraine in a full-scale invasion, according to a U.S. assessment, and tanks could potentially reach Kyiv within 48 hours.



Reporting by @ckubeNBC:https://t.co/SYUlz6aU0I pic.twitter.com/Siss59ASYn — NBC News (@NBCNews) February 11, 2022