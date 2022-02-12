Телеканал NBC присоединил Одессу к участникам российского "вторжения" на Украину
Кроме того, утверждается, что у российских военных есть якобы девять различных маршрутов в Незалежную, а танки страны потенциально могут достичь Киева в течение 48 часов.
Карта "вторжения" РФ на Украину. Фото © Twitter / NBCNews
Согласно карте, опубликованной телеканалом NBC News, в российском "вторжении" на Украину будет принимать участие и Одесса.
"По оценкам США, российские военные могут использовать девять различных маршрутов на Украину в ходе полномасштабного вторжения, а танки потенциально могут достичь Киева в течение 48 часов", — сказано в записи канала в "Твиттере", где и опубликована карта.
The Russian military could take nine different routes into Ukraine in a full-scale invasion, according to a U.S. assessment, and tanks could potentially reach Kyiv within 48 hours.— NBC News (@NBCNews) February 11, 2022
Reporting by @ckubeNBC:https://t.co/SYUlz6aU0I pic.twitter.com/Siss59ASYn
В материале издания отмечается, что для контроля большей части побережья Чёрного моря "вторжение" будет проходить со стороны Крыма, Луганска, Донецка и Одессы. Украинскую же столицу "окружать" будут со стороны Клинцов и Гомеля, а на восточном фланге РФ будет атаковать Днепр, Харьков, Полтаву и 50% вооружённых сил Незалежной.
А ранее агентство Bloomberg назвало очередную новую дату "вторжения" России на Украину. По мнению издания, это случится 15 февраля. Никаких подтверждений своей публикации журналисты не предоставили. Ранее в ночь на 5 февраля агентство опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего.
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