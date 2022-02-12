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Алиев утвердил Шушинскую декларацию о сотрудничестве с Турцией

1 февраля этот законопроект был одобрен парламентом республики. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган также подписал указ о ратификации.

12 февраля, 11:56

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото на обложке © Shutterstock

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил законопроект о союзнических отношениях с Турцией, который включает в себя Шушинскую декларацию. Об этом сообщает АзерТАдж.

1 февраля этот законопроект был одобрен парламентом республики. Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган также подписал указ о Шушинской декларации.

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Межгосударственное соглашение было подписано в городе Шуша президентами Турции и Азербайджана Эрдоганом и Алиевым 15 июня 2021 года. В документе говорится о сотрудничестве двух стран, в том числе в сфере обороны и экономики. Также по соглашению стороны обязуются помочь друг другу в случае угрозы или посягательства на независимость или территориальную целостность третьего государства. К тому же Анкара и Баку "продолжат совместные усилия по модернизации вооружённых сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями".

Ранее Лайф рассказал, что Евросоюз попросит Азербайджан увеличить поставки газа на фоне разногласий с Россией. По данным издания Financial Times, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в начале февраля отправится в Баку, чтобы договориться о дополнительных объёмах прокачки голубого топлива.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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