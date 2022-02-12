Алиев утвердил Шушинскую декларацию о сотрудничестве с Турцией
1 февраля этот законопроект был одобрен парламентом республики. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган также подписал указ о ратификации.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото на обложке © Shutterstock
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил законопроект о союзнических отношениях с Турцией, который включает в себя Шушинскую декларацию. Об этом сообщает АзерТАдж.
1 февраля этот законопроект был одобрен парламентом республики. Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган также подписал указ о Шушинской декларации.
Межгосударственное соглашение было подписано в городе Шуша президентами Турции и Азербайджана Эрдоганом и Алиевым 15 июня 2021 года. В документе говорится о сотрудничестве двух стран, в том числе в сфере обороны и экономики. Также по соглашению стороны обязуются помочь друг другу в случае угрозы или посягательства на независимость или территориальную целостность третьего государства. К тому же Анкара и Баку "продолжат совместные усилия по модернизации вооружённых сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями".
Ранее Лайф рассказал, что Евросоюз попросит Азербайджан увеличить поставки газа на фоне разногласий с Россией. По данным издания Financial Times, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в начале февраля отправится в Баку, чтобы договориться о дополнительных объёмах прокачки голубого топлива.
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