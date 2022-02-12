Алиев утвердил Шушинскую декларацию о сотрудничестве с Турцией

Межгосударственное соглашение было подписано в городе Шуша президентами Турции и Азербайджана Эрдоганом и Алиевым 15 июня 2021 года. В документе говорится о сотрудничестве двух стран, в том числе в сфере обороны и экономики. Также по соглашению стороны обязуются помочь друг другу в случае угрозы или посягательства на независимость или территориальную целостность третьего государства. К тому же Анкара и Баку "продолжат совместные усилия по модернизации вооружённых сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями".