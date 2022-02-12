МИД ДНР: Украине придётся смириться с неизбежностью прямого диалога с Донбассом

Единственным способом урегулирования конфликта Киева с ДНР и ЛНР является прямой диалог, и украинским властям придётся с этим смириться. Такое мнение выразила в беседе с Донецким агентством новостей министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

"Фундаментальное препятствие для прогресса на "минском треке" — это попытки Киева всеми возможными способами отказаться от прямого диалога с Донбассом. Хотя именно такой диалог является единственно возможным инструментом для урегулирования возникших между Украиной и Донбассом противоречий. Пока украинское руководство не смирится с этим фактом, никакой результативности в рамках мирных переговоров не будет. А смириться Киеву придётся", — подчеркнула дипломат.

Никонорова добавила, что Украине не рекомендуется игнорировать своё обязательство, "которое содержится в одобренном Советом Безопасности ООН Комплексе мер", а также тот факт, что вопрос необходимости прямого взаимодействия с Донбассом всё чаще начинает подниматься на встречах политсоветников глав стран – гарантов Минских соглашений на заседаниях СБ ООН и в СМИ.