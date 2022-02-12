МИД ДНР: Украине придётся смириться с неизбежностью прямого диалога с Донбассом
Глава министерства напомнила Киеву, что этот вопрос всё чаще начинает обсуждаться политсоветниками стран – гарантов Минских соглашений на заседаниях СБ ООН и в СМИ.
Наталья Никонорова. Фото © МИД ДНР
Единственным способом урегулирования конфликта Киева с ДНР и ЛНР является прямой диалог, и украинским властям придётся с этим смириться. Такое мнение выразила в беседе с Донецким агентством новостей министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
"Фундаментальное препятствие для прогресса на "минском треке" — это попытки Киева всеми возможными способами отказаться от прямого диалога с Донбассом. Хотя именно такой диалог является единственно возможным инструментом для урегулирования возникших между Украиной и Донбассом противоречий. Пока украинское руководство не смирится с этим фактом, никакой результативности в рамках мирных переговоров не будет. А смириться Киеву придётся", — подчеркнула дипломат.
Никонорова добавила, что Украине не рекомендуется игнорировать своё обязательство, "которое содержится в одобренном Советом Безопасности ООН Комплексе мер", а также тот факт, что вопрос необходимости прямого взаимодействия с Донбассом всё чаще начинает подниматься на встречах политсоветников глав стран – гарантов Минских соглашений на заседаниях СБ ООН и в СМИ.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Южная Осетия в случае активизации боевых действий будет поддерживать Донбасс. Он добавил, что в случае начала Украиной агрессии в республики Донбасса прибудут добровольцы для защиты русскоязычного населения.
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