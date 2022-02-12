НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

МИД ДНР: Украине придётся смириться с неизбежностью прямого диалога с Донбассом

Глава министерства напомнила Киеву, что этот вопрос всё чаще начинает обсуждаться политсоветниками стран – гарантов Минских соглашений на заседаниях СБ ООН и в СМИ.

12 февраля, 11:44
<p>Наталья Никонорова. Фото ©<a href="https://mid-dnr.su/ru/gallery/ministr-inostrannyh-del-dnr-nikonorova-nyu/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> МИД ДНР </a></p>

Наталья Никонорова. Фото © МИД ДНР

Единственным способом урегулирования конфликта Киева с ДНР и ЛНР является прямой диалог, и украинским властям придётся с этим смириться. Такое мнение выразила в беседе с Донецким агентством новостей министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

"Фундаментальное препятствие для прогресса на "минском треке" — это попытки Киева всеми возможными способами отказаться от прямого диалога с Донбассом. Хотя именно такой диалог является единственно возможным инструментом для урегулирования возникших между Украиной и Донбассом противоречий. Пока украинское руководство не смирится с этим фактом, никакой результативности в рамках мирных переговоров не будет. А смириться Киеву придётся", — подчеркнула дипломат.

Россия выбилась в лидеры в освещении украинской темы среди испаноязычной аудитории

Россия выбилась в лидеры в освещении украинской темы среди испаноязычной аудитории

Никонорова добавила, что Украине не рекомендуется игнорировать своё обязательство, "которое содержится в одобренном Советом Безопасности ООН Комплексе мер", а также тот факт, что вопрос необходимости прямого взаимодействия с Донбассом всё чаще начинает подниматься на встречах политсоветников глав стран – гарантов Минских соглашений на заседаниях СБ ООН и в СМИ.

Зеленский распорядился нарастить силы территориальной обороны Украины

Зеленский распорядился нарастить силы территориальной обороны Украины

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Южная Осетия в случае активизации боевых действий будет поддерживать Донбасс. Он добавил, что в случае начала Украиной агрессии в республики Донбасса прибудут добровольцы для защиты русскоязычного населения.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1