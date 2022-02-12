На Украине рассказали о желании Зеленского попасть на обложку Men’s Health
С такой просьбой лидер страны обратился в прошлом году к своему пресс-секретарю. В то же время саму Мендель приглашали сняться для Playboy, но та так и не решилась.
Владимир Зеленский. Фото на обложке © Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский хотел попасть на обложку мужского журнала Men’s Health. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь главы государства и журналистка Юлия Мендель в своей англоязычной статье для Kyiv Post, пишет издание "Гордон".
"В прошлом году, к моему удивлению, мне предложили место на одной из 12 обложек Playboy. В поддержку этого решения сыграла моя беседа с моим бывшим начальником, президентом Украины, летом 2021 года. Довольно непринуждённый обед, на котором мы обсуждали возможности работы с международными СМИ. Затем Владимир Зеленский попросил меня поговорить с журналом Men’s Health о том, чтобы он попал на обложку", — написала она.
По словам Мендель, представители Playboy предложили ей не обнажать тело для съёмки. Тогда Юлии пришла в голову мысль, что раз у президента страны есть рвение осуществить "свою мечту обычного человека", то почему его бывший пресс-секретарь не может появиться на обложке другого эротического журнала. Однако, отметила журналистка, впредь этим желанием Зеленского они не занимались. Самой же Мендель так и не хватило смелости, чтобы попасть на обложку Playboy.
Ранее Владимир Зеленский призвал мэра Харькова не стесняться говорить на русском. По словам украинского президента, все граждане страны, независимо от языка, "будут защищать свою страну и свои принципы". Правда, продолжил разговор на совещании он всё-таки на мове.
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