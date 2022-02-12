На Украине рассказали о желании Зеленского попасть на обложку Men’s Health

Президент Украины Владимир Зеленский хотел попасть на обложку мужского журнала Men’s Health. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь главы государства и журналистка Юлия Мендель в своей англоязычной статье для Kyiv Post, пишет издание "Гордон".

"В прошлом году, к моему удивлению, мне предложили место на одной из 12 обложек Playboy. В поддержку этого решения сыграла моя беседа с моим бывшим начальником, президентом Украины, летом 2021 года. Довольно непринуждённый обед, на котором мы обсуждали возможности работы с международными СМИ. Затем Владимир Зеленский попросил меня поговорить с журналом Men’s Health о том, чтобы он попал на обложку", — написала она.

По словам Мендель, представители Playboy предложили ей не обнажать тело для съёмки. Тогда Юлии пришла в голову мысль, что раз у президента страны есть рвение осуществить "свою мечту обычного человека", то почему его бывший пресс-секретарь не может появиться на обложке другого эротического журнала. Однако, отметила журналистка, впредь этим желанием Зеленского они не занимались. Самой же Мендель так и не хватило смелости, чтобы попасть на обложку Playboy.