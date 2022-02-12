Зима в Москве уже стала самой снежной за последние четыре года

Нынешняя зима в Москве стала самой снежной за последние четыре года. Об этом сообщается в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

"По данным метеорологов, эта зима, ещё не закончившись, уже стала самой снежной за последние четыре года. С начала зимнего периода прирост снега составил до 160 сантиметров при годовой норме в полтора метра", — говорится в сообщении комплекса.

В мэрии напомнили, что последние шесть дней в Москве продолжается оттепель. В связи с этим каждый день осуществляются работы по очистке от наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий и козырьков. Также на круглосуточном дежурстве находится 300 бригад и около 290 единиц спецтехники ГУП "Мосводосток".