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Зима в Москве уже стала самой снежной за последние четыре года

По данным метеорологов, прирост осадков составил до 160 сантиметров при годовой норме в полтора метра. В связи с этим столичные коммунальные службы ежедневно осуществляют работы по очистке снега.

12 февраля, 11:21

Снегопад в Москве. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Нынешняя зима в Москве стала самой снежной за последние четыре года. Об этом сообщается в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

"По данным метеорологов, эта зима, ещё не закончившись, уже стала самой снежной за последние четыре года. С начала зимнего периода прирост снега составил до 160 сантиметров при годовой норме в полтора метра", — говорится в сообщении комплекса.

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В мэрии напомнили, что последние шесть дней в Москве продолжается оттепель. В связи с этим каждый день осуществляются работы по очистке от наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий и козырьков. Также на круглосуточном дежурстве находится 300 бригад и около 290 единиц спецтехники ГУП "Мосводосток".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о необычной погоде на юге Сибири и в европейской части России. Метеоролог заявлял, что начал развиваться сибирский антициклон, который принесёт сильные морозы в Кемерово, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хакасию.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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