Режиссёр Токарев назвал молодой по духу звезду "Тихого Дона" Зинаиду Кириенко

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко была очень открытым, чистым и честным человеком. Об этом "Вечерней Москве" рассказал актёр и режиссёр Борис Токарев.

"Она была очень открытым, чистым и честным человеком. Никогда никакая грязь к ней не могла прилипнуть. И самое главное — она очень любила людей. Очень любила общество, любила быть в компании", — сказал он, заметив, что на многих встречах Кириенко потрясающе пела, читала стихи и великолепно рассказывала истории.

По словам режиссёра, он часто встречался с Кириенко на заседаниях гильдии актёров кино РФ, и актриса всегда показывала себя очень активной. До последнего дня жизни она была невероятно активным человеком, добавил Токарев.

"В ней совершенно не ощущалось старости, возраста. Она молодая была по духу своему, по энергетике своей. И с ней было очень интересно всегда общаться", — заключил собеседник издания.