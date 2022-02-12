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Режиссёр Токарев назвал молодой по духу звезду "Тихого Дона" Зинаиду Кириенко

На многих мероприятиях актёр театра и кино мог наблюдать, как артистка потрясающе пела, читала стихи и великолепно рассказывала истории. Кроме того, она очень любила людей, признал собеседник.

12 февраля, 11:11
<p>Зинаида Кириенко. Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Андрей Никеричев</p>

Зинаида Кириенко. Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Андрей Никеричев

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко была очень открытым, чистым и честным человеком. Об этом "Вечерней Москве" рассказал актёр и режиссёр Борис Токарев.

"Она была очень открытым, чистым и честным человеком. Никогда никакая грязь к ней не могла прилипнуть. И самое главное — она очень любила людей. Очень любила общество, любила быть в компании", — сказал он, заметив, что на многих встречах Кириенко потрясающе пела, читала стихи и великолепно рассказывала истории.

По словам режиссёра, он часто встречался с Кириенко на заседаниях гильдии актёров кино РФ, и актриса всегда показывала себя очень активной. До последнего дня жизни она была невероятно активным человеком, добавил Токарев.

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"Я в кино настрадалась": Цитаты, которые отражают жизнь звезды "Тихого Дона" Зинаиды Кириенко

"В ней совершенно не ощущалось старости, возраста. Она молодая была по духу своему, по энергетике своей. И с ней было очень интересно всегда общаться", — заключил собеседник издания.

Актрисы Зинаиды Кириенко не стало в ночь на 12 февраля, за пару дней до этого её госпитализировали с коронавирусом. Точная причина смерти пока не установлена в связи с диагностированием у артистки онкологического заболевания. Её похоронят на Троекуровском кладбище.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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