Мальчик из Энгельса, которого пыталась зарезать пьяная мать, находится в тяжёлом состоянии

Пятилетний мальчик из города Энгельса Саратовской области, которого пыталась зарезать пьяная мать, находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

"В 1:30 (00:30 мск) бригада скорой помощи привезла мальчика в крайне тяжёлом состоянии: исколотый ножом со множественными колото-резаными ранениями груди, шеи, спины, рук. Ребёнок был доставлен в операционную, где ему провели противошоковые мероприятия, операции и ПХО (первичная хирургическая обработка. — Прим. Лайфа) мелких ран", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на странице в "Инстаграме".

Около шести часов утра малыша в крайне тяжёлом состоянии перевели в отделение реанимации, где врачи продолжили проводить противошоковую терапию. После стабилизации состояния ребёнка с помощью вертолёта доставили в Саратовскую детскую областную клиническую больницу.