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Мальчик из Энгельса, которого пыталась зарезать пьяная мать, находится в тяжёлом состоянии

Чтобы стабилизировать состояние пятилетнего малыша, врачам потребовалось почти пять часов. После этого ребёнка с помощью вертолёта доставили в Саратовскую детскую областную клиническую больницу.

12 февраля, 11:07

Фото на обложке © Pexels

Пятилетний мальчик из города Энгельса Саратовской области, которого пыталась зарезать пьяная мать, находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

"В 1:30 (00:30 мск) бригада скорой помощи привезла мальчика в крайне тяжёлом состоянии: исколотый ножом со множественными колото-резаными ранениями груди, шеи, спины, рук. Ребёнок был доставлен в операционную, где ему провели противошоковые мероприятия, операции и ПХО (первичная хирургическая обработка. — Прим. Лайфа) мелких ран", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на странице в "Инстаграме".

Мать-одиночка из Энгельса, пытавшаяся зарезать пятилетнего сына, была пьяна

Мать-одиночка из Энгельса, пытавшаяся зарезать пятилетнего сына, была пьяна

Около шести часов утра малыша в крайне тяжёлом состоянии перевели в отделение реанимации, где врачи продолжили проводить противошоковую терапию. После стабилизации состояния ребёнка с помощью вертолёта доставили в Саратовскую детскую областную клиническую больницу.

Ранее Лайф писал, что в преступлении подозревают 29-летнюю мать ребёнка, её уже задержали. Сейчас следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно, что женщина воспитывает мальчика одна. В Энгельс они переехали в июле 2020 года.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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