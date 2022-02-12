В Энгельсе мать-одиночка пыталась зарезать пятилетнего сына

В городе Энгельсе Саратовской области полиция задержала женщину, подозреваемую в покушении на пятилетнего сына, которого госпитализировали с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

"В медицинское учреждение был госпитализирован пятилетний мальчик с множественными колото-резаными ранениями на теле, в том числе в области груди, живота и шеи", — говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. В преступлении подозревают 29-летнюю мать пострадавшего, её уже задержали. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Саратовской области, женщина воспитывает ребёнка одна. В Энгельс они переехали в июле 2020 года.

Сейчас следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. А по итогам прокурорской проверки будет дана оценка исполнению женщиной родительских обязанностей и работе органов системы профилактики.