В Энгельсе мать-одиночка пыталась зарезать пятилетнего сына
Мальчик был доставлен в больницу с множественными ранениями на теле, в том числе в области груди, живота и шеи. Сейчас следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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В городе Энгельсе Саратовской области полиция задержала женщину, подозреваемую в покушении на пятилетнего сына, которого госпитализировали с множественными ножевыми ранениями. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
"В медицинское учреждение был госпитализирован пятилетний мальчик с множественными колото-резаными ранениями на теле, в том числе в области груди, живота и шеи", — говорится в сообщении.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. В преступлении подозревают 29-летнюю мать пострадавшего, её уже задержали. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Саратовской области, женщина воспитывает ребёнка одна. В Энгельс они переехали в июле 2020 года.
Сейчас следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. А по итогам прокурорской проверки будет дана оценка исполнению женщиной родительских обязанностей и работе органов системы профилактики.
Ранее Лайф рассказал, что СК начал проверку после публикации Лайфа о покалечившем ребёнка "миологе" Никонове. Теперь правоохранители выяснят, имел ли право мужчина заниматься медицинской деятельностью и сколько пациентов пострадало от его рук.
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