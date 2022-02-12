РИА "Новости": Российские дипломаты начали покидать Украину
Ранее в Посольстве РФ в Киеве сообщали о проработке вопроса о том, чтобы неосновной персонал на время покинул Незалежную. Об этом же говорил и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Посольство РФ в Киеве. Фото © ТАСС / Андрей Ратмиров
Сотрудники российского посольства и консульства начали уезжать с Украины. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА "Новости".
"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию", — сказал неназванный собеседник агентства.
По его словам, на это указывают также и возникшие трудности при записи на приём в диппредставительства. Это наводит на мысль, уточнил источник, что Москва решила пойти по пути некоторых западных стран, официально объявивших об эвакуации.
Ранее представитель Посольства России в Киеве сообщил о проработке вопроса о том, чтобы неосновной персонал на время покинул Украину. Перед этим глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, возможно, Россия последует примеру своих иностранных коллег и посоветует неосновному персоналу своих дипломатических учреждений на Украине временно покинуть страну.
Лайф уже сообщал, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий.
Комментариев: 0