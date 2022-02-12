РИА "Новости": Российские дипломаты начали покидать Украину

Сотрудники российского посольства и консульства начали уезжать с Украины. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА "Новости".

"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию", — сказал неназванный собеседник агентства.

По его словам, на это указывают также и возникшие трудности при записи на приём в диппредставительства. Это наводит на мысль, уточнил источник, что Москва решила пойти по пути некоторых западных стран, официально объявивших об эвакуации.