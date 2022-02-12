Российские хоккеистки проиграли Швейцарии и не смогли выйти в полуфинал Олимпиады
В итоге у наших девушек на турнире четыре поражения в пяти играх. На предварительном этапе после победы над швейцарками россиянки уступили США, Канаде и Финляндии и завершили выступление.
Голкипер сборной России Мария Сорокина во время матча с США на Олимпиаде. Фото © Федерация хоккея России
Женская сборная России по хоккею проиграла команде Швейцарии в четвертьфинале Олимпийских игр, которые проходят в Пекине. Встреча завершилась со счётом 2:4.
В первом периоде команды счёт не открыли, а во второй 20-минутке вперёд вышли соперницы. Однако сразу же Анна Савонина сравняла счёт. В третьем периоде россиянки поразили ворота швейцарок, однако судьи отменили гол, после чего Швейцария вновь вышла вперёд. Однако Полине Лучниковой удалось вновь уравнять шансы, но далее забивали лишь соперницы россиянок. Четвёртая шайба влетела уже в пустые ворота.
В итоге у сборной России четыре поражения в пяти играх. После стартовой победы над швейцарками россиянки уступили соперницам из США, Канады и Финляндии.
Комментариев: 0